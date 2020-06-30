Asker uğurlama konvoyunda ölümden döndü
Asker uğurlama konvoyunda ölümden döndü Mardin'de asker uğurlayan konvoydan vücudunu sarkıtan genç, yan şeritteki araçtan Türk bayrağını almaya çalışırken ölümden döndü.
30.06.2020 17:14 | Son Güncelleme: 30.06.2020 17:20
Asker uğurlama konvoyunda ölümden döndü
MARDİN - Mardin'de asker uğurlayan konvoydan vücudunu sarkıtan genç, yan şeritteki araçtan Türk bayrağını almaya çalışırken ölümden döndü.
Mardin Midyat karayolundan otogara asker uğurlamak için yol alan konvoyda bulunan bir genç, yan şeritten geçen araçtan Türk bayrağını almaya çalışırken ölümden döndü. Ani hareketle doğrulan genç, son anda aracın altına girip ezilmekten kurtuldu.
Kaynak: İHA