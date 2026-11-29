Artvin'in Ardanuç ilçesinde yılda 5 ila 10 kilogram arasında elde edilen yeşil bal, kilosu 60 bin TL'den satılıyor. Yurt içinden ve yurt dışından talep gören balı satın almak isteyenler aylar öncesinden sıraya giriyor.

Artvin'in Ardanuç ilçesine bağlı Zekeriya köyü ve 2 bin 800 rakımlı Aksu Yaylası'nda elde edilen yeşil bal, sıra dışı rengi ve kilogram fiyatıyla dikkat çekiyor. Her yıl sınırlı miktarda elde edilen ve kilogramı 60 bin TL'den satılan bal için arıcılar, müşterilerini aylar öncesinden sıraya alıyor. Zengin bitki örtüsüne sahip bölgede arıların ürettiği ballar arasında yer alan yeşil bal, alışılmış sarı ve kahverengi tonlarının aksine açık ve koyu yeşil renkleriyle dikkat çekiyor. Geçmiş yıllarda yöredeki arıcıların renginden ve kokusundan dolayı tüketmekten çekindiği bal, 2017 yılında yapılan bilimsel analizlerin ardından değer kazanmaya başladı.

Eylül ayında gerçekleştirilen bal sağımı sırasında petekleri tek tek inceleyen arıcılar, yeşil renkteki bölümleri diğer ballardan ayırıyor. Zahmetli bir sürecin ardından yılda 5 ila 10 kilogram arasında elde edilen yeşil bal, Türkiye'nin yanı sıra yurt dışından da talep görüyor. Üretimin sınırlı olması nedeniyle bazı müşteriler bir sonraki bal sağım sezonunu beklemek zorunda kalıyor.

Zekeriya köyü sakinlerinden 25 yıllık arıcı Ahmet Pehlivan, yeşil balın geçmişten bu yana bölgede görüldüğünü belirterek, "Bizim dedelerimiz, amcalarımız, bizden önceki kuşakta bu işi yapan arıcılarımız bu balı daha önce de görürdü ancak bal olarak değerlendirmezlerdi. Çünkü bilindik ballardan koku, renk ve görünüş olarak tamamen farklıydı. Biz bunu tüketmezdik bile. Alışkın olduğumuz sarı ve kırmızı tonlarında ballarımız vardı. Ancak bu bal koyu yeşil, açık yeşil, çimen yeşili gibi farklı renklerde oluyordu. Bilmediğimiz için tüketmekten çekiniyorduk. O dönemlerde bu balın üretimi daha fazlaydı, kovanlarımızdan daha çok çıkardı" dedi.

2017 YILINDAKİ ANALİZLE DEĞERİ ANLAŞILDI

Yeşil balın yapılan bilimsel analizlerin ardından gündeme geldiğini ifade eden Pehlivan, "2017 yılında Karadeniz Teknik Üniversitesi'nde görev yapan Sevgi hocamızla bir konferansta karşılaştık. Kendisi bize farklı ballarımız varsa göndermemizi söyledi. Ben de yeşil renkte, bulanık görünümlü bir balımız olduğunu söyledim. Tahlil etmek için göndermemizi istedi. Hocamız yaptığı analizlerin ardından kaliteli ve ender rastlanan bir bal olduğunu söyledi. Biz de artık bu balı tüketmeye başladık. Daha önce de vardı ancak bilmediğimiz için tüketmekten çekiniyorduk" diye konuştu.

BÜTÜN PETEKLER TEK TEK KONTROL EDİLİYOR

Yeşil balın elde edilmesinin oldukça zahmetli olduğunu kaydeden Pehlivan, "Biz bal sağımını eylül ayında yapıyoruz. Diğer arıcı arkadaşlarımıza göre sağımı 10-15 gün daha geç yapıyoruz. Çerçeveleri kovandan çıkartırken tek tek kontrol ediyoruz. Bazen çerçevenin tamamında olmuyor, orta kısımlarında oluyor. Yeşil olan bölümleri tek tek ayıklayarak saf olarak elde ediyoruz. Bazen 10 kilogram, bazen 5 kilogram, bazen de 3 kilograma kadar düştüğü oluyor. Bizden bu balı alanlar tadının ve görüntüsünün çok farklı olduğunu, daha önce böyle bir bal tüketmediklerini söylüyorlar" ifadelerini kullandı.

Yeşil balın kilogram fiyatının 60 bin TL olduğunu dile getiren Pehlivan, "Burada belirlediğimiz kilogram fiyatı 60 bin TL. İnanın, bir ton normal bal üretmek yerine 5 kilogram yeşil bal üretmeyi tercih etmem. Çünkü gerçekten çok zor. Bütün çerçeveleri elden geçiriyorsunuz, tek tek bakıyorsunuz ve yeşil olan kısımları topluyorsunuz. Çok zor bir süreç, zaten çok da fazla elde edemiyoruz" şeklinde konuştu.

Üretimin sınırlı olması nedeniyle talepleri karşılayamadıklarını belirten Pehlivan, "Yılda 5 ila 10 kilogram arasında çıktığı için müşterilerimizi sıraya alıyoruz. Önceden vatandaşın ismini ve telefon numarasını not ediyoruz. Aradıklarında bu sene gönderemeyeceğimizi belirtiyoruz. Bir sonraki yıl sıra gelir mi, gelmez mi onu da söyleyemiyoruz. Elimizde bal olduğunda kendilerini arayarak gönderebileceğimizi söylüyoruz" dedi.

ÜNÜ TÜRKİYE SINIRLARINI AŞTI

Yeşil bala yurt dışından da ilgi olduğunu ifade eden Pehlivan, "Fransa'dan bir şarküteri bizimle iletişime geçti. Oraya bal gönderdik. Tadına baktıktan sonra daha önce tükettiği ve sattığı balların hiçbirine benzemediğini söyledi. Türkiye içerisinden zaten çok fazla talep var. Almanya'dan, Arap ülkelerinden ve başka ülkelerden de sosyal medya üzerinden mesajlar geliyor. Yabancı dil bilmediğimiz için iletişim kurmakta zorlanıyoruz. İnsanlar balın fotoğraflarını istiyor. Hem merak ediyorlar hem de satın almak istiyorlar" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı