Manisa Şehzadeler'de bıçaklı kavgada yaralanan 1 kişi hastanede hayatını kaybettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde gece iki arkadaş arasında çıkan bıçaklı kavgada ağır yaralanan 1 kişi, kaldırıldığı Manisa Şehir Hastanesi'nde kurtarılamadı. İddiaya göre bıçakla yaraladığı öne sürülen şüpheli F.Ö., jandarma tarafından aynı gece yakalandı; soruşturma sürüyor.
Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde iki arkadaş arasında çıkan bıçaklı kavgada ağır yaralanan Akif Yıldız, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Olay, gece saatlerinde Şehzadeler ilçesine bağlı Aşağıçobanisa Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, arkadaş oldukları öğrenilen F.Ö. ile Akif Yıldız arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda F.Ö.'nün yanında bulunan bıçakla Akif Yıldız'ı yaraladığı öne sürüldü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Yıldız, ilk müdahalesinin ardından Manisa Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan Akif Yıldız, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından kaçan şüpheli F.Ö., jandarma ekiplerinin çalışması sonucu aynı gece yakalandı.
Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.