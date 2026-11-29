"Çok yalnızım" demişti! Rıza Kocaoğlu'nun adı güzel oyuncuyla anılıyorGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Ünlü oyuncu Rıza Kocaoğlu'nun, meslektaşı İlay Erkök ile yeni bir aşka yelken açtığı öne sürüldü. Yaklaşık bir aydır birlikte oldukları iddia edilen ikilinin Kazakistan'da düzenlenen film etkinliğine birlikte katılması dikkat çekti.
- Rıza Kocaoğlu'nun İlay Erkök ile yaklaşık bir aydır aşk yaşadığı iddia edildi.
- İki oyuncu Kazakistan'da düzenlenen Türkiye-Kazakistan Türk Film Günleri'ne birlikte katıldı.
- Aşk iddiasına ilişkin her iki oyuncudan da henüz bir açıklama gelmedi.
Rol aldığı başarılı yapımlarla adından söz ettiren ünlü oyuncu Rıza Kocaoğlu, bu kez özel hayatıyla gündeme geldi. Geçtiğimiz haftalarda hayatında kimsenin olmadığını söyleyen Kocaoğlu'nun gönlünü meslektaşı İlay Erkök'e kaptırdığı öne sürüldü.
"BEN ÇOK YALNIZIM" DEMİŞTİ
15 Ekim'de özel hayatına ilişkin açıklamalarda bulunan Kocaoğlu, "Yalnızım arkadaşlar, ne yazık ki... Ben çok yalnızım" ifadelerini kullanmıştı. Ünlü oyuncunun bu açıklamasının üzerinden çok geçmeden ortaya atılan aşk iddiası dikkat çekti.
BİR AYDIR BİRLİKTE OLDUKLARI ÖNE SÜRÜLDÜ
Rıza Kocaoğlu ile İlay Erkök'ün yaklaşık bir aydır aşk yaşadığı iddia edildi. İkilinin sosyal medya hesaplarından birbirlerini takip etmeleri de dikkatlerden kaçmadı.
KAZAKİSTAN'DA BİRLİKTE ORTAYA ÇIKTILAR
İlay Erkök'ün sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşım, ikilinin Kazakistan'da düzenlenen Türkiye-Kazakistan Türk Film Günleri'ne birlikte katıldığını ortaya koydu. Aşk iddiasına ilişkin her iki oyuncudan da henüz bir açıklama gelmedi.