Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Rol aldığı başarılı yapımlarla adından söz ettiren ünlü oyuncu Rıza Kocaoğlu, bu kez özel hayatıyla gündeme geldi. Geçtiğimiz haftalarda hayatında kimsenin olmadığını söyleyen Kocaoğlu'nun gönlünü meslektaşı İlay Erkök'e kaptırdığı öne sürüldü.

"BEN ÇOK YALNIZIM" DEMİŞTİ

15 Ekim'de özel hayatına ilişkin açıklamalarda bulunan Kocaoğlu, "Yalnızım arkadaşlar, ne yazık ki... Ben çok yalnızım" ifadelerini kullanmıştı. Ünlü oyuncunun bu açıklamasının üzerinden çok geçmeden ortaya atılan aşk iddiası dikkat çekti.

BİR AYDIR BİRLİKTE OLDUKLARI ÖNE SÜRÜLDÜ

Rıza Kocaoğlu ile İlay Erkök'ün yaklaşık bir aydır aşk yaşadığı iddia edildi. İkilinin sosyal medya hesaplarından birbirlerini takip etmeleri de dikkatlerden kaçmadı.

KAZAKİSTAN'DA BİRLİKTE ORTAYA ÇIKTILAR

İlay Erkök'ün sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşım, ikilinin Kazakistan'da düzenlenen Türkiye-Kazakistan Türk Film Günleri'ne birlikte katıldığını ortaya koydu. Aşk iddiasına ilişkin her iki oyuncudan da henüz bir açıklama gelmedi.