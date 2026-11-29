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Samsun semalarında dans eden binlerce sığırcık, gökyüzünde oluşturdukları ilginç figürlerle izleyenleri hayran bıraktı. Sığırcık sürüsünün uçuş sırasında oluşturduğu şekiller arasında en dikkat çekeni ise Samsun'un baş harfi olan "S" oldu.

Samsun Valiliği binası ve Türk bayrağının üzerinde süzülen kuşlar, gökyüzünde adeta bir ressamın fırçasından çıkmış gibi farklı şekiller oluşturdu. Kimi zaman kıvrılarak uzanan, kimi zaman bir araya gelerek yoğun kümeler oluşturan binlerce sığırcık, gökyüzünü adeta tuvale dönüştürdü.

GÖKYÜZÜNE SAMSUN İMZASI

Fotoğraflara yansıyan görüntülerde kuşların oluşturduğu kıvrımlı figürler dikkat çekerken, özellikle S harfini andıran şekil Samsun ile güzel bir bağlantı oluşturdu. Sığırcıklar, adeta Samsun'un adının baş harfini gökyüzüne yazdı.

Sığırcıkların Türk bayrağı ve Samsun Valiliği binası üzerinde gerçekleştirdiği toplu uçuş, manzaraya ayrı bir anlam kattı. Mavi gökyüzünde şekilden şekle giren kuş sürüsü, ortaya kartpostallık görüntüler çıkardı.

DENİZİN ÜZERİNDE YUNUS FİGÜRÜ

Samsun semalarında yaşanan bu doğa şöleni, hem görsel güzelliği hem de kuşların oluşturduğu figürlerle hafızalara kazındı. Binlerce sığırcık, gökyüzünde adeta Samsun'a imzasını attı. Kuşların deniz üzerinde yunusa benzer bir figür çizmesi de objektiflere yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı