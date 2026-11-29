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İçişleri Bakanlığı tarafından hazırlanan ve Hazine ve Maliye Bakanlığının incelemesine sunulan polislerin özlük hakları ve çalışma koşullarına ilişkin düzenlemede sona gelindi. 1937 tarihli Emniyet Teşkilatı Kanunu'nda kapsamlı değişiklikler öngören çalışmayla polislerin mesleğe girişinden emekliliğine kadar birçok alanda yeni düzenlemeler yapılması planlanıyor. İzin günlerinde göreve çağrılan polislere ek ücret ödenmesi, çalışma saatlerine yasal sınır getirilmesi, terfi ve tayin sisteminin değiştirilmesi düzenlemenin öne çıkan başlıkları arasında yer alıyor.

İZİN GÜNÜNDE GÖREVE ÇAĞRILAN POLİSLERE EK ÜCRET

Yeni düzenlemeyle polislerin izin günlerinde futbol müsabakaları, mitingler, bayramlar ve benzeri organizasyonlar nedeniyle göreve çağrılmaları halinde fazla çalışma ücreti almaları planlanıyor.

Yeni Şafak'ın haberine göre ilave çalışma saatlerinin kayıt altına alınması ve yapılacak ödemelerin görev süresine göre hesaplanması öngörülüyor. Gece çalışmaları ve resmî tatil günlerinde gerçekleştirilen görevler için de farklı ödeme kriterlerinin belirlenmesi gündemde.

POLİSLERİN ÇALIŞMA SAATLERİNE YASAL SINIR GETİRİLECEK

Emniyet teşkilatında dört gruplu çalışma düzeni kapsamında 55 ilde 12-36 mesai sistemine tamamen, 20 ilde ise kısmen geçildi.

Yeni düzenlemeyle haftalık ve aylık çalışma sürelerine üst sınır getirilmesi hedefleniyor. Olağanüstü durumlar dışında polislerin dinlenme sürelerinin korunması ve çalışma saatlerinin daha öngörülebilir hale getirilmesi amaçlanıyor.

TERFİ SİSTEMİ YENİDEN DÜZENLENECEK

Polis amirlerinin terfi süreçlerinde kıdem, mesleki başarı, eğitim, uzmanlık ve görev tecrübesi gibi kriterlerin yeniden değerlendirilmesi planlanıyor.

Kadro yetersizliği nedeniyle terfi alamayan personel için de yeni düzenlemeler yapılması öngörülüyor. Böylece polislerin kariyer ilerlemelerinde yalnızca kadro durumunun değil, mesleki yeterlilik ve başarılarının da daha fazla dikkate alınması hedefleniyor.

TAYİNLERDE AİLE BÜTÜNLÜĞÜ ÖN PLANDA OLACAK

Polislerin görev yeri değişikliklerine ilişkin uygulamalarda da önemli değişiklikler gündemde.

Zorunlu bölge hizmeti, görev puanları ve şark görevi sürelerinin yeniden düzenlenmesi planlanıyor. Eş ve sağlık mazeretine bağlı tayinlerde ise aile bütünlüğünün daha fazla gözetilmesi hedefleniyor.

Atamalarda çocukların eğitim durumunun da dikkate alınması öngörülüyor.

UZMAN POLİSLERE YENİ MALİ HAKLAR

Siber suçlar, dijital delil inceleme, kriminal araştırmalar ve mali suçlarla mücadele gibi uzmanlık gerektiren alanlarda çalışan polisler için yeni mali haklar gündemde.

Düzenlemeyle belirli alanlarda uzmanlaşan personelin ilgili birimlerde görevlendirilmesi ve uzmanlık gerektiren görevler için farklı mali haklar tanınması planlanıyor.

EMNİYET TEŞKİLATI BAŞKANLIK STATÜSÜNE GEÇECEK

Çalışmada Emniyet Teşkilatı'nın idari yapısının yeniden düzenlenmesi de yer alıyor.

Emniyet'in başkanlık statüsüne geçirilmesine yönelik hukuki hazırlıkların sürdüğü, teşkilatın yeni idari yapısının Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle belirlenmesinin planlandığı belirtiliyor.

Yeni yapılanmayla emniyet hizmetlerinin değişen güvenlik ihtiyaçlarına göre daha etkin hale getirilmesi amaçlanıyor.

POLİSLERE PSİKOLOJİK DESTEK ARTIRILACAK

Düzenlemenin bir diğer başlığı ise polislerin ruhsal sağlığı ve mesleki tükenmişlikle mücadele olacak.

Özellikle travmatik olaylarda görev yapan personelin psikolojik durumunun düzenli olarak takip edilmesi, destek hizmetlerinin yaygınlaştırılması ve mesleki tükenmişliğin önlenmesine yönelik yeni mekanizmalar oluşturulması hedefleniyor.

Emniyet teşkilatında görev yapan teknik ve sivil personelin mali haklarının iyileştirilmesi de çalışma kapsamında bulunuyor.

JANDARMADA 12-36 MESAİ SİSTEMİ İÇİN HEDEF HAZİRAN 2027

Jandarma Genel Komutanlığında da personelin çalışma koşullarının iyileştirilmesine yönelik ayrı bir düzenleme yürütülüyor.

Jandarmada 12-36 çalışma sistemine Ocak 2027'de büyük ölçüde geçilmesi, Haziran 2027'de ise uygulamanın tamamen hayata geçirilmesi hedefleniyor.

Böylece hem emniyet hem de jandarma teşkilatında çalışma saatleri, dinlenme süreleri ve personel haklarına ilişkin yeni bir dönemin başlatılması amaçlanıyor.

Kaynak: Haberler.com / Haber Merkezi