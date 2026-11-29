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İstanbul'da etkili olan sağanak yağış, Çatalca'da su baskınına neden oldu. İlçenin Karamandere bölgesinde yağışın etkisiyle dere yatağı taşarken, Karatepe Çıkmazı Sokak kısa sürede sular altında kaldı. Sokakta park halinde bulunan araçlar yükselen suyun içinde kalırken, bölge sakinleri daha önce de benzer taşkınların yaşandığını belirterek yetkililerden kalıcı çözüm istedi.

DERE YATAĞI TAŞTI, SOKAK SUYLA KAPLANDI

Olay, Çatalca'nın Karamandere bölgesinde meydana geldi. İstanbul genelinde etkili olan sağanak nedeniyle bölgedeki derenin su seviyesi yükseldi. Yağışın ardından dere yatağından taşan sular, Karatepe Çıkmazı Sokak'a yayıldı.

Sokak boyunca ilerleyen taşkın suları, park halindeki araçları da etkiledi. Bazı araçlar yükselen suyun içinde kalırken bölgede su baskını nedeniyle maddi hasar meydana geldi.

PARK HALİNDEKİ ARAÇLAR SUYA GÖMÜLDÜ

Dere yatağından taşan suyun sokağı kaplamasıyla birlikte araç sahipleri zor durumda kaldı. Sokakta park halinde bulunan araçların önemli bir bölümü su altında kaldı.

Bölgedeki taşkının ardından ortaya çıkan görüntüler, sağanağın Çatalca'da yol açtığı olumsuzluğu gözler önüne serdi.

VATANDAŞLARDAN KALICI ÖNLEM ÇAĞRISI

Karamandere sakinleri, Karatepe Çıkmazı Sokak'ta yaşanan su baskınının ilk olmadığını belirtti. Daha önce de benzer taşkınların meydana geldiğini ifade eden vatandaşlar, her yoğun yağışta aynı mağduriyetin yaşanmasından şikayet etti.

Bölge sakinleri, dere yatağında gerekli çalışmaların yapılmasını ve taşkın riskini ortadan kaldıracak kalıcı önlemlerin alınmasını istedi.

METEOROLOJİ'DEN İSTANBUL İÇİN KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 29 Kasım Pazar günü İstanbul'un kuzey kesimleri için kuvvetli sağanak uyarısında bulunmuştu.

Çatalca'nın yanı sıra Arnavutköy, Eyüpsultan, Sarıyer, Beykoz ve Şile'de yerel olarak kuvvetli yağış beklendiği bildirilmişti. Yağışlarla birlikte ani sel, su baskını ve ulaşımda aksama riskine karşı vatandaşların tedbirli olması istenmişti.

İstanbul'da etkili olan yağışa kuvvetli kuzeyli rüzgarın da eşlik etmesi beklenirken, meteorolojik uyarılar gün boyunca geçerliliğini korudu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı