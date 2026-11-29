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ATV'nin sevilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster'in son bölümüne Nüsran Gül Giden'in hayat hikayesi damga vurdu. Yarışmacı koltuğuna oturan Giden, sunucu Cem Öğretir'e çocukluk yıllarında yaşadığı zorlukları anlattı.

ANNESİNDEN ŞİDDET GÖRDÜĞÜNÜ ANLATTI

Anne ve babasının ayrılmasının ardından annesiyle birlikte büyüdüğünü belirten Giden, çocukluk yıllarında annesinden şiddet gördüğünü söyledi. Yarışmacı, yaşı ilerledikçe annesine karşı çıkmaya başladığını da dile getirdi.

YILLAR SONRA BABASIYLA YENİDEN GÖRÜŞMEYE BAŞLADI

Çocukluk döneminde babasıyla uzun süre görüşemediğini ifade eden Giden, yıllar sonra babasıyla yeniden iletişim kurduğunu anlattı. Şimdilerde babasından destek aldığını belirten yarışmacı, iki kedisiyle birlikte kendi evinde yaşadığını söyledi.

GÖZYAŞLARINA HAKİM OLAMADI

Cem Öğretir'le sohbeti sırasında geçmişte yaşadığı zor günleri hatırlayan Giden, bir süre sonra gözyaşlarına hakim olamadı. Yarışmacının konuşmakta güçlük çekmesi üzerine Kim Milyoner Olmak İster'in yayın akışına kısa süreliğine ara verildi.