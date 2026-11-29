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Kızılcık Şerbeti'nde canlandırdığı Nilay karakteriyle geniş bir izleyici kitlesine ulaşan Feyza Civelek, diziden ayrılmasının ardından yeni projesiyle adından söz ettirdi. Annesi Melis Civelek'in senaristliğini üstlendiği yeni dizinin oyuncu kadrosuna dahil olan Civelek'in canlandıracağı karakter de belli oldu.

YENİ DİZİSİ BELLİ OLDU

Medyapım'ın yeni yayın döneminde izleyiciyle buluşturmaya hazırlandığı, kod adı " Yasak Elma's" olan dizinin hazırlıkları devam ediyor. Birce Akalay, Fırat Tanış ve Ayça Bingöl gibi başarılı oyuncuları bir araya getirecek yapımın kadrosuna Feyza Civelek de katıldı.

Feyza Civelek - Melis Civelek

YİNE ANNESİNİN YAZDIĞI DİZİDE OYNAYACAK

Kızılcık Şerbeti'nin ardından bir kez daha annesi Melis Civelek'in kaleme aldığı bir yapımda rol alacak olan oyuncu, bu kez Güneş karakteriyle izleyici karşısına çıkacak.

Feyza Civelek, dizide Ayça Bingöl'ün canlandıracağı Fatoş karakterinin büyük kızına hayat verecek. Güneş, çalışarak ailesine destek olan ve eğlenceli kişiliğiyle öne çıkan bir karakter olarak izleyiciyle buluşacak.

OCAK AYINDA SETE ÇIKACAKLAR

Yönetmen koltuğunda Neslihan Yeşilyurt'un oturacağı dizinin çekimlerine 15 Ocak civarında başlanması planlanıyor.