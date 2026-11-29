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UĞUR ASLANHAN / MÜCAHİT ENES SEVİNÇ - Ticaret Bakanlığı tarafından taşınmaz satışlarında dolandırıcılık riskini azaltmak, para transferini güvenli hale getirmek ve satış bedelinin tapu devriyle eş zamanlı el değiştirmesini sağlamak amacıyla geliştirilen Güvenli Ödeme Sistemi, 1 Aralık'tan itibaren zorunlu olarak uygulanacak.

AA muhabirinin derlediği bilgiye göre, hayata geçirilecek sistemle taşınmaz satışlarında alıcının ödediği bedelin tapu devri tamamlanmadan satıcının hesabına aktarılmasının önüne geçilecek. Böylece taşınmazın mülkiyeti ile satış bedelinin güvenli ve eş zamanlı şekilde el değiştirmesi sağlanacak.

Mevcut uygulamada satış bedelinin elden ödenmesi, taraflar arasında ödeme anlaşmazlıklarına ve yüksek miktarda nakit taşınmasından kaynaklanan güvenlik risklerine yol açabiliyor. Yeni sistemle bu risklerin azaltılması, işlemlerde şeffaflığın artırılması ve kayıt dışılığın önlenmesi hedefleniyor.

Satış bedeli, sistem kapsamında oluşturulan ödeme hesabında bloke edilecek. Alıcı ve satıcı, kendilerine verilen referans numarasıyla e-Devlet üzerinden başvuru yaparak tapu işlemlerini başlatacak. Tapu devrinin tamamlanmasının ardından ilgili birimin onayıyla bloke edilen tutar satıcının hesabına aktarılacak. İşlemin gerçekleşmemesi veya satışın tamamlanamaması durumunda ise para güvenli ödeme hesabında kalacak ve ilgili tarafa iade edilecek.

Gerçek ve tüzel kişilerin taraf olduğu taşınmaz satışlarını kapsayan sistem, satış bedelinin tamamının veya bir kısmının nakit, havale ya da EFT yoluyla ödenmesi halinde kullanılacak. Banka veya finansman şirketlerinden sağlanan kredi tutarı ise sistem dışında tutulacak. Emlak işletmeleri ise alıcı ve satıcıyı sistemin işleyişi konusunda bilgilendirerek sürece aracılık edecek.

"Riskleri bertaraf eden yeni bir sistem devreye giriyor"

Gayrimenkul Hukuku Enstitüsü Başkanı Ali Yüksel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, taşınmaz alım satımlarında bugüne kadar alıcı ve satıcı arasında farklı ödeme yöntemlerinin kullanıldığını, bedelin elden, çekle veya tapu devrinden önce ya da sonra ödenebildiğini belirterek, bu uygulamaların çeşitli riskleri beraberinde getirdiğini söyledi.

Yüksel, "Mevcut uygulamada paranın eksik çıkması, ödenmemesi, imza atıldıktan sonra vazgeçilmesi ya da paranın sahte çıkması gibi riskler yaşanıyordu. Bu riskleri tamamen bertaraf eden yeni bir sistem devreye giriyor." dedi.

Sistemin bu yıl nisanda Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelik'e eklenen düzenlemeyle hayata geçirildiğini anımsatan Yüksel, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, bankalar ve Takasbank arasındaki entegrasyon çalışmalarının tamamlanamaması nedeniyle uygulama tarihinin ertelendiğini hatırlattı.

Yüksel, sistemin 1 Aralık 2026'dan itibaren devreye girmesinin planlandığını belirterek, uygulama ayrıntılarının yarın açıklanmasını beklediklerini, uygulamanın başlangıçta pilot olarak hayata geçirilebileceğini de sözlerine ekledi.

Yeni sistemde tapu devrinin tamamlanmasının ardından satış işleminin gerçekleştiğine ilişkin onayla ödemenin satıcıya güvenli şekilde aktarılacağını bildiren Yüksel, böylece alıcı ve satıcının ödeme kaynaklı risklerden korunacağını ifade etti.

"Hisseli taşınmaz ve taksitli satışlar uygulama dışında tutulacak"

Ali Yüksel, sistemin kapsamına ilişkin bazı istisnaların bulunduğunu belirterek, hisseli taşınmaz ve taksitli satışların uygulama dışında tutulacağını, konut, iş yeri, dükkan, mağaza ve arsa satışlarının ise sistem kapsamında olacağını bildirdi.

Taşınmaz takası ve kentsel dönüşüm projelerinde mülkiyetin maliklere devredilmesinin de uygulamaya dahil edilmeyeceğini aktaran Yüksel, Ziraat Bankasının sistem hazırlıklarını tamamladığını, diğer bankaların da çalışmalarını sürdürdüğünü ifade etti.

Sistem kullanım ücretine ilişkin bilgi veren Yüksel, Ziraat Bankasının alıcı ve satıcıdan 70'er lira ücret alacağını açıkladığını, Takasbankın Tapu Takas sisteminde ise taraf başına 200 lira ücret uygulandığını belirtti.

Yönetmelikte ücretin satıcıya ödenecek bedelden kesilmesinin öngörüldüğünü aktaran Yüksel, tarafların sözleşmeyle bu tutarın kim tarafından karşılanacağını kararlaştırabileceğini kaydetti.

Yüksel, "Tarafların anlaşmasından sonra imzalar atılacak. Ardından satıcı parasını almış olacak. Ayrıca, bu satış sistemiyle kayıt dışılığın önüne geçilmiş olacak. Sistemin yavaş yavaş genişleyerek tapudaki diğer işlemleri de kapsayacağını düşünüyorum." diye konuştu.

"Alıcılar tapu kaydındaki hak sahipliğini kontrol etmeli"

Gayrimenkul hukukçusu Çiğdem Kezer de Güvenli Ödeme Sistemi ile alıcı ve satıcının ödeme ve tapu devri işlemlerinin eş zamanlı gerçekleştirileceğini belirterek, "Sistemde bloke edilen para, tapunun devriyle birlikte satıcının hesabına aktarılacak. Böylece dolandırıcılık ve para transferi ile tapu devrinin farklı zamanlarda gerçekleşmesinden kaynaklanan hukuki ihtilafların önüne geçilecek." dedi.

Sistemin alıcı ve satıcı arasındaki ödeme kaynaklı sorunları azaltacağını aktaran Kezer, uygulamanın riskleri en aza indirse de tarafların tedbiri elden bırakmamaları gerektiğini söyledi.

Kezer, özellikle alıcıların tapu kaydındaki hak sahipliğini kontrol etmeleri gerektiğini vurgulayarak, taşınmaz üzerinde ihtiyati tedbir, haciz ve ipotek gibi kısıtlamaların bulunup bulunmadığının tapu takyidat belgesi üzerinden incelenmesini önerdi.

Kaynak: AA