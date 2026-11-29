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ABD'nin Los Angeles kentinde meydana gelen 5 büyüklüğündeki deprem, bu kez yalnızca güvenlik kameralarına değil, dünyanın dört bir yanından izlenen canlı yayınlara da yansıdı. Deprem sırasında Twitch'te yayın yapan çok sayıda yayıncı sarsıntıya canlı yayında yakalanırken, yaşanan panik ve şaşkınlık anları kısa sürede internete yayıldı. Depremin farklı noktalardan ve farklı açılardan kaydedilmesi, olayın şimdiye kadar en fazla görüntülenen depremlerden biri olarak nitelendirilmesine yol açtı.

DEPREM ANINDA ONLARCA YAYINCI CANLI YAYINDAYDI

28 Kasım Cumartesi günü Los Angeles açıklarında meydana gelen 5 büyüklüğündeki deprem, Güney Kaliforniya'nın geniş bir bölümünde hissedildi.

Sarsıntının yaşandığı sırada Twitch üzerinden canlı yayın yapan çok sayıda içerik üreticisi, depreme hazırlıksız yakalandı. Yayın sırasında kameraların sallandığı, eşyaların hareket ettiği ve yayıncıların sarsıntıyı fark ederek tepki verdiği anlar kaydedildi.

Depremin ardından farklı yayınlardan alınan görüntüler internet ortamında hızla paylaşılmaya başladı. Böylece aynı sarsıntının farklı evlerden, stüdyolardan ve sokaklardan kaydedilen çok sayıda görüntüsü ortaya çıktı.

KİMİ PANİKLEDİ, KİMİ YAYINA DEVAM ETTİ

Canlı yayın görüntülerinde depremi hisseden kişilerin birbirinden farklı tepkileri dikkat çekti.

Bazı yayıncılar sarsıntıyla birlikte yerlerinden kalkarak güvenli alanlara yönelirken bazıları yaşananları anlamaya çalıştı. Kimi yayıncıların ise deprem sırasında yayını kesmeden izleyicileriyle konuşmaya devam ettiği görüldü.

Özellikle bölgede yaşayan ve deprem tecrübesi bulunan yayıncılarla ilk kez bu şiddette sarsıntı yaşayanların tepkileri arasındaki fark, görüntülerin en çok konuşulan ayrıntılarından biri oldu.

CANLI TELEVİZYON YAYINLARI DA KESİNTİYE UĞRADI

Deprem yalnızca Twitch yayıncılarını değil, televizyon programlarını da etkiledi.

MS NOW kanalında canlı yayın yapan sunucu Jacob Soboroff, konukla gerçekleştirdiği röportaj sırasında stüdyonun sallanması üzerine yayına ara verdi. Deprem uyarı seslerinin duyulmasının ardından program kısa süreliğine reklama gitti.

Soboroff, yayına döndüğünde kendisinin ve ekibinin iyi olduğunu belirterek izleyicilere bilgi verdi.

80'DEN FAZLA ARTÇI SARSINTI KAYDEDİLDİ

ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu (USGS), depremin merkez üssünü Manhattan Beach'in yaklaşık 5 kilometre güneybatısı olarak açıkladı. İlk ölçümlerde 5,2 olarak duyurulan depremin büyüklüğü daha sonra 5,0 olarak güncellendi.

Ana depremin ardından bölgede çok sayıda artçı sarsıntı meydana geldi. Seismolog Lucy Jones'un aktardığı verilere göre artçı sarsıntı sayısı 80'i aştı.

Los Angeles İtfaiye Departmanı, olası hasarları kontrol etmek amacıyla 106 itfaiye istasyonundan ekipleri görevlendirdi. İlk incelemelerde kent genelinde ciddi bir yapısal hasar veya yaralanma bildirilmedi.

Los Angeles'ta yaşanan deprem, sosyal medya yayınlarının ve canlı yayın kameralarının doğal afetlerin kaydedilmesindeki rolünü bir kez daha ortaya koydu. Aynı sarsıntının dünyanın farklı noktalarından eş zamanlı izlenebilmesi, olayın dijital ortamda ne kadar geniş bir görüntü arşivi oluşturduğunu gözler önüne serdi.