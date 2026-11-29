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İspanya'da konut krizi nedeniyle yaşanan siyasi anlaşmazlıkların ardından erken genel seçim için oy verme işlemi başladı. Ülke genelinde 38 milyon 616 bin 949 seçmenin kayıtlı olduğu seçimlerde 350 milletvekili ve 209 senatör belirlenecek. Başbakan Pedro Sanchez'in liderliğindeki Sosyalist İşçi Partisi (PSOE) ile ana muhalefetteki Halk Partisi (PP) arasındaki yarış öne çıkarken seçim sonuçları, ülkeyi önümüzdeki dört yıl boyunca yönetecek hükümetin oluşumunda belirleyici olacak.

38,6 MİLYON SEÇMEN SANDIK BAŞINDA

İspanya'da 29 Kasım Pazar günü düzenlenen erken genel seçimlerde oy kullanma işlemi yerel saatle 09.00'da (TSİ 11.00) başladı.

İspanya İçişleri Bakanlığının açıkladığı verilere göre seçimlerde 38 milyon 616 bin 949 kayıtlı seçmen bulunuyor. Bu seçmenlerin 1 milyon 615 bin 34'ü ise ilk kez genel seçimlerde oy kullanma hakkına sahip.

Ülke genelindeki 22 bin 493 seçim merkezinde kurulan 61 bin 33 oy verme masasında toplam 210 bin sandık bulunuyor.

Seçmenler, 350 sandalyeli Temsilciler Meclisi ile Senatodaki 209 seçilmiş üyeyi belirlemek için oy kullanıyor.

SANCHEZ VE FEIJOO ARASINDA KRİTİK YARIŞ

Seçimlerde en fazla dikkat çeken siyasi liderler arasında Başbakan ve Sosyalist İşçi Partisi (PSOE) Genel Sekreteri Pedro Sanchez ile ana muhalefetteki sağ görüşlü Halk Partisi (PP) lideri Alberto Nunez Feijoo yer alıyor.

Aşırı sağcı Vox partisinin lideri Santiago Abascal da seçim yarışının öne çıkan isimleri arasında bulunuyor.

Sanchez, Feijoo ve Abascal'ın başkent Madrid'de oy kullanması beklenirken sol partilerin oluşturduğu Geniş Cephe'nin lideri Ada Colau'nun oyunu Barselona'da kullanacağı bildirildi.

Siyasi partilerin açıklamalarına göre liderlerden ilk olarak Sanchez'in, ardından Feijoo ve Abascal'ın sandık başına gitmesi öngörülüyor.

100 BİNDEN FAZLA GÜVENLİK GÖREVLİSİ SAHADA

Seçimlerin güvenli şekilde gerçekleştirilmesi için ülke genelinde geniş kapsamlı önlemler alındı.

Ulusal polis, yerel polis ve jandarma birimlerinden 100 binden fazla güvenlik personeli görevlendirildi.

Oy verme işlemlerinin yürütülmesi ve oyların sayılması için oluşturulan seçim kurullarında ise 183 bin 99 asil üye görev yapacak. Her kurulda bir başkan ve iki üye bulunacak.

KANARYA ADALARI'NDA SANDIKLAR BİR SAAT GEÇ KAPANACAK

İspanya ana karasında oy verme işlemleri yerel saatle 20.00'de (TSİ 22.00) sona erecek.

Kanarya Adaları ile ana kara arasında bir saatlik zaman farkı bulunduğundan adalarda sandıklar ana karaya göre bir saat geç açılıp kapanacak.

Kanarya Adaları'ndaki sandıkların da kapanmasının ardından İspanya ana kara saatiyle 21.00'den itibaren ilk geçici seçim sonuçlarının açıklanmasına başlanacak. İçişleri Bakanlığının seçim takvimine göre oy sayımına ilişkin ilk resmi değerlendirmelerin ise saat 22.00'den itibaren yapılması planlanıyor.

ERKEN SEÇİM KARARININ ARKASINDA KONUT KRİZİ VAR

İspanya'da son genel seçimler 23 Temmuz 2023'te gerçekleştirilmişti. Normal şartlarda dört yılda bir yapılması gereken seçimler, ülkede giderek büyüyen konut krizine ilişkin siyasi anlaşmazlıklar nedeniyle erkene alındı.

Başbakan Pedro Sanchez liderliğindeki azınlık sol koalisyon hükümetinin konut krizine karşı hazırladığı acil önlemlerin parlamentodan geçmemesi, erken seçim sürecini hızlandırdı.

Sanchez, 5 Ekim'de erken seçim kararını açıklarken aynı tarihte parlamentonun feshedilmesi ve 29 Kasım'da sandığa gidilmesine ilişkin süreç başlatıldı.

ANKETLER KOALİSYON İHTİMALİNE İŞARET EDİYOR

Seçim yarışında Sosyalist İşçi Partisi lideri Pedro Sanchez ile Halk Partisi lideri Alberto Nunez Feijoo öne çıkıyor.

Seçim öncesindeki anketler, hiçbir partinin tek başına hükümet kurmak için gerekli çoğunluğa ulaşamayabileceğine işaret ediyor.

Bu nedenle sandıktan çıkacak milletvekili dağılımının ardından siyasi partiler arasında koalisyon görüşmeleri yapılması ihtimali gündemde bulunuyor.

İspanya'da 2019'dan bu yana koalisyon hükümetlerinin görev yapması, yeni seçim sonuçlarının yalnızca en fazla oyu alan partiyi değil, kurulabilecek ittifakları da önemli hale getiriyor.

Seçimin ardından başlayacak hükümet kurma sürecinde, özellikle PSOE, PP ve Vox'un elde edeceği sandalye sayıları belirleyici olacak.

Kaynak: AA