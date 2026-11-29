Filipinler'in eski Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, pazartesi günü Lahey'deki Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde (UCM) insanlığa karşı suçlardan hâkim karşısına çıkacak. BBC'nin Manila'dan aktardığına göre dava, ülkenin yakın tarihinin en kanlı ve en çok tartışılan dönemlerinden biri olan "uyuşturucu savaşı"nı yeniden gündemin ortasına taşıyor.

81 yaşındaki Duterte, uyuşturucuyla mücadele kampanyası sırasında işlenen cinayet ve cinayete teşebbüs suçlamalarıyla yargılanacak. Kampanyada binlerce kişi "uyuşturucu satıcısı" olduğu gerekçesiyle vurularak öldürüldü; ailelerin önemli bir kısmı yakınlarının masum olduğunu söylüyor.

"100 BİN SUÇLUYU ÖLDÜRECEĞİM" DEMİŞTİ

Duterte, 2016 seçim kampanyasında 100 bin suçluyu öldüreceğini ve cesetleriyle Manila Körfezi'ndeki balıkları besleyeceğini söylemişti. Cesetler, yemin ettiği günden itibaren sokaklarda bulunmaya başladı. Ağustos 2017'de Manila'nın kuzeyindeki Bulacan'da bir gecede 32 kişi öldürüldüğünde, Duterte her gece 32 kişinin öldürülmesini görmek istediğini söyledi. Bir keresinde kendini Adolf Hitler'e benzetti.

Öldürmelerin çoğu, polisin uyuşturucu kullandığından şüphelendiği kişilerin kapısını çaldığı "tokhang" operasyonlarında yaşandı. Polis, hedeflerin direndiğini ya da karşılık verdiğini öne sürdü. Bunun yanında motosikletli sivil tetikçilerden oluşan ölüm mangaları da devredeydi. Duterte polise "Sizin için hapse girecek olan benim" diyerek güvence veriyordu.

15 YAŞINDAKİ KIZI 7 YILDIR KAYIP

Kurban ailelerinden Leonila Ignacio'nun 15 yaşındaki kızı Princess yedi yıl önce kayboldu. Güvenlik kamerası görüntüleri, kızın bir grup gençle birlikte toplanarak polis aracına bindirildiğini gösteriyordu; ancak polis kızı aldığını inkâr etti. Ignacio, "Bana çocuğumun cesedini bile gösterseler... Hâlâ içimde taşıyorum, hâlâ acıyor" diyor.

68 yaşındaki Jesusa'nın oğlu Frederick ise Aralık 2016'da bir kilisenin önünde polis tarafından gözaltına alındı. Cesedi daha sonra tellerle bağlanmış halde ve vurulmuş olarak bulundu, soruşturma açılmadı. Jesusa, polislerin terfi ve ek para için öldürmeye devam ettiğini anlatıyor. Televizyonu olmadığı için duruşmayı bir komşusunun evinde canlı izlemeyi planlıyor.

İLK KEZ BİR ASYALI LİDER YARGILANIYOR

UCM, Duterte'yi 76 kişinin ölümüyle bağlantılı olarak suçluyor; savcılar bunların çok daha geniş bir öldürme düzeninin örnekleri olduğunu söylüyor. Hakikat Komisyonu, 2016-2022 arasında 8 bin 320 ölümü kayda geçirdi, gerçek sayının binlerce daha fazla olduğu düşünülüyor. Duterte suçlamaları reddediyor; avukatları ölümlerin resmi bir politikadan değil, polisin aşırı güç kullanımından kaynaklandığını savunuyor.

Duterte, UCM'de yargılanan ilk Asyalı lider. Suçlu bulunursa mahkemede mahkûm edilen ilk eski devlet ya da hükümet başkanı olacak. Duterte, Mart 2025'te Hong Kong dönüşü Manila havalimanında gözaltına alınıp özel jetle Lahey'e götürülmüştü. Destekçileri, Devlet Başkanı Ferdinand Marcos hükümetini ülkenin egemenliğini satmakla suçluyor. Kızı Sara Duterte ise 2028 seçimleri için en güçlü adaylardan biri olarak görülüyor.

Kaynak: BBC