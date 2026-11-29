Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

3 yorum · Sen de yaz

Cemiyet hayatının tanınmış isimlerinden Derin Mermerci, lüks yaşamı ve yaptığı açıklamalarla adından söz ettirmeye devam ediyor. İstanbul Boğazı'nın Kandilli Sahili'nde bulunan Kazasker Necmettin Efendi Yalısı'nda yaşayan Mermerci, katıldığı bir etkinlikte özel hayatına ilişkin açıklamalarda bulundu.

YALI HAYATININ ZORLUKLARINI ANLATMIŞTI

Mermerci, geçtiğimiz aylarda yalıda yaşamanın dışarıdan göründüğü kadar kolay olmadığını belirterek, "Babamın bana bıraktığı yalıda sürekli bir sorun çıkıyor. Tek avantajı, direkt tekne ile karşıya geçebilmem" ifadelerini kullanmıştı. Ünlü ismin yalısı, daha önce bir yolcu vapurunun çarpmasıyla da gündeme gelmişti.

"EKMEĞE MUHTAÇ KALSAM YİNE DE SATMAM"

Yaşadığı tüm sorunlara rağmen yalısından vazgeçmeyeceğini belirten Mermerci, babası Mehmet Ata Mermerci'den kalan evin kendisi için manevi değer taşıdığını vurguladı. Yalısını satıp satmayacağı sorulan ünlü isim, "Allah kimseye göstermesin ama ekmeğe muhtaç kalsam yine de satmam. Babamdan kalmış sonuçta" yanıtını verdi.

HASTA HALİYLE ETKİNLİĞE KATILDI

Hayvanlara yönelik yardım çalışmaları hakkında da konuşan Mermerci, rahatsızlığına rağmen etkinliğe katıldığını ve bu hafta dört hayvanın sahiplendirilmesini sağladıklarını söyledi. Yeterli desteği göremediklerini belirten Mermerci, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İnsanların da kendilerine göre dertleri, yorgunlukları var. Mama gönderiyorlar ama bakamıyorlar. Allah bana güç kuvvet versin, ben de bu işin peşinde koşmaya devam edeyim."