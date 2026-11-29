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Podyumların unutulmaz isimlerinden Demet Şener, güzelliği ve özel hayatıyla magazin dünyasının yakından takip edilen isimleri arasında yer alıyor. Henüz 18 yaşındayken Türkiye güzeli seçilerek adını geniş kitlelere duyuran Şener, modellik kariyerinin yanı sıra televizyon dünyasında da boy gösterdi.

YILLAR ÖNCESİNE GÖTÜRDÜ

Sosyal medya hesabından günlük yaşamına ilişkin karelerin yanı sıra geçmişe ait fotoğraflarını da paylaşan Demet Şener, bu kez arşivini açtı. Çocukluk yıllarına ait bir fotoğrafını takipçilerinin beğenisine sunan ünlü isim, nostaljik paylaşımıyla ilgi odağı oldu.

GÜZELLİĞİNE DİKKAT ÇEKTİLER

Türkiye güzeli seçilmeden yıllar önce çekilen fotoğrafıyla dikkat çeken Şener'in paylaşımına takipçileri de kayıtsız kalmadı. Birçok sosyal medya kullanıcısı, ünlü mankenin çocukluk yıllarındaki güzelliğine dikkat çekti.

TÜRKİYE GÜZELİ SEÇİLMESİNİN ÜZERİNDEN 31 YIL GEÇTİ

1995 yılında kazandığı güzellik yarışmasının ardından kariyerinde yeni bir sayfa açan Demet Şener, ilerleyen yıllarda magazin dünyasının tanınan isimlerinden biri haline geldi. İki çocuk annesi Şener, Türkiye güzeli seçilmesinin üzerinden 31 yıl geçmesine rağmen sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettirmeyi sürdürüyor.