Almanya'da mahkemeler, yapay zeka araçlarıyla hazırlanan dava dilekçelerinin altında eziliyor. Brandenburg eyaletindeki Potsdam Sosyal Mahkemesi'ne gelen bir şikâyet dilekçesi tam 800 sayfa tuttu, DW'nin haberine göre.

Hakimler bu dilekçeleri çoğu zaman ilk bakışta tanıyor. Berlin Eyalet Sosyal Mahkemesi'nde hem hakim hem sözcü olan Marcus Howe, "Genellikle ilk bakışta anlaşılıyor. Yazı tipi ve sayfa düzeni farklı" dedi. Howe'a göre en kötü örnekler gereğinden uzun, şişirilmiş ve davayla pek ilgisi olmayan içerikle dolu.

MAHKEMEDEKİ DOSYALAR YÜZDE 28 ARTTI

Sorun en çok, vatandaşların avukat tutmadan kendi başvurusunu yapabildiği sosyal mahkemelerde görülüyor. Bu davaların çoğu işsizlik yardımındaki kesinti ve yaptırımlara, kurumların geri istediği ödemelere ya da sağlık sigortası primlerindeki ani artışlara yapılan itirazlardan oluşuyor.

Howe, mahkemesinin bu yıl 2025'e göre yüzde 28 daha fazla dosyaya baktığını söyledi. Artışın bir bölümünü yapay zekaya, bir bölümünü de federal hükümetin bu yıl işsizlik yardımlarındaki yaptırımları sertleştirmesine bağladı. Hukuk portalı Legal Tribune Online'ın verilerine göre Kuzey Ren-Vestfalya'daki 8 sosyal mahkemede acil başvuru sayısı, 2025'in ilk çeyreğindeki yaklaşık 1.400'den bu yılın aynı döneminde 3.600'e çıktı.

HAKİMLER HER SAYFAYI OKUMAK ZORUNDA

Potsdam Sosyal Mahkemesi Başkanı Friedrich-Johannes Graf von Pfeil, bu dilekçelerde sıradan bir vatandaşın kullanmayacağı hukuk kalıpları bulunduğunu, olayın kendisine dair bilginin ise çok az olduğunu anlattı. Von Pfeil, "Ama yine de hepsine cevap vermek zorundasınız" dedi.

Hakimler, davayla ilgisi zayıf ya da yapay zekanın uydurduğu mahkeme kararlarına yapılan atıfları da tek tek incelemek zorunda kalıyor. Von Pfeil'e göre mahkemeler bu belgeleri kendi yapay zeka araçlarıyla da özetleyemiyor: Hassas sağlık belgelerinin yargıya ait olmayan sunuculara gitmesi veri koruma kuralları nedeniyle yasak.

15 EUROLUK HARÇ ÖNERİSİ MASADA

Federal ve eyalet adalet bakanları bu ay sorunu incelemek için bir çalışma grubu kurma kararı aldı. Hessen Eyaleti Adalet Bakanı Christian Heinz, acil başvurular için 15 euroluk harç alınmasını önerdi. Başarı şansı düşük ya da sistemi kötüye kullanan davalarda mahkeme masraflarının başvurana ödetilmesi de tartışılan seçenekler arasında.

Sosyal yardım derneği VdK ise bu fikirlere karşı çıkıyor. Derneğin hukuk birimi başkanı Holger Lange, özellikle en savunmasız kişilerin masraf korkusu olmadan mahkemeye ulaşabilmesi gerektiğini söyledi. Lange'ye göre çözüm, kelime sınırı olan ve anlaşılır sorular soran çevrim içi başvuru sistemleri.

Kaynak: DW

Kaynak: Deutsche Welle