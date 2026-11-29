Emlak vergisinde 1 Kasım'da başlayan ikinci taksit dönemi yarın sona eriyor. Mülk sahipleri borçlarını belediye veznelerinin yanı sıra e-belediye, e-Devlet ve banka kanallarından da ödeyebiliyor.

SON GÜN 30 KASIM PAZARTESİ

Gelir İdaresi Başkanlığının (GİB) 2026 vergi takvimine göre emlak vergisinin ikinci taksit dönemi 1-30 Kasım tarihlerini kapsıyor. Emlak vergisi yılda iki eşit taksitte ödeniyor. İlk taksitin son günü 31 Mayıs'ın pazara denk gelmesi nedeniyle 1 Haziran Pazartesi'ye kaymıştı. Yıllık verginin tamamını ilk taksit döneminde ödeyenler ikinci taksit döneminde yeniden ödeme yapmıyor.

GECİKME ZAMMI AYLIK YÜZDE 3,7

Süresinde ödenmeyen emlak vergisi borçlarına 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun kapsamında gecikme zammı işletiliyor. 13 Kasım 2025 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 10556 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı'yla aylık gecikme zammı oranı yüzde 4,5'ten yüzde 3,7'ye indirilmişti.

Buna göre 2 bin 500 liralık bir ikinci taksit bir ay gecikmeli ödenirse borç 2 bin 592 lira 50 kuruşa çıkıyor. İki aylık gecikmede ise ödenecek tutar 2 bin 685 liraya ulaşıyor.

VERGİ NASIL HESAPLANIYOR?

Emlak vergisi, taşınmazın belediye kayıtlarındaki vergi değeri üzerinden hesaplanıyor. Büyükşehir belediyesi sınırları dışında konutlarda binde 1, iş yerlerinde binde 2, arsalarda binde 3, arazilerde binde 1 oranı uygulanıyor. Büyükşehir sınırlarında bu oranlar iki katına çıkıyor.

Örneğin büyükşehir sınırlarında bulunan ve vergi değeri 2 milyon lira olan bir konutun yıllık bina vergisi 4 bin lira olarak hesaplanıyor. Bu tutar iki eşit taksite bölündüğünde kasım ayında ödenecek ikinci taksit 2 bin lira oluyor.

ARTIŞLAR YENİDEN DEĞERLEME ORANINA BAĞLANDI

Yapılan yasal düzenlemeyle 2026 yılında uygulanan emlak vergisi değerlerine üst sınır getirildi. Düzenlemeye göre 2027, 2028 ve 2029 yıllarında matrah ve değerler takdir komisyonlarının belirlediği oranlara göre değil, bir önceki yılın değerleri ilgili yılın yeniden değerleme oranında artırılarak hesaplanacak.

ÖDEME NEREDEN YAPILIR?

Emlak vergisi, taşınmazın kayıtlı olduğu ilçe ya da belde belediyesine ödeniyor. Mükellefler belediye veznelerinin yanı sıra belediyelerin internet sitelerindeki e-belediye ekranlarını, anlaşmalı bankaları, internet ve mobil bankacılık uygulamalarını kullanabiliyor. Bazı belediyelerde PTT şubelerinden de ödeme yapılabiliyor.

Borç sorgulama ve ödeme işlemleri e-Devlet Kapısı üzerinden de yapılabiliyor. Ancak e-Devlet üzerinden doğrudan ödeme hizmeti her belediyede bulunmuyor.

KİMLER MUAF?

Türkiye genelinde brüt 200 metrekareyi aşmayan tek konutu bulunan bazı gruplar emlak vergisi ödemiyor. Bu kapsamda hiçbir geliri olmayan ev kadınları ve işsizler, Sosyal Güvenlik Kurumundan (SGK) aldığı emekli aylığı dışında geliri olmayan emekliler ile bunların dul ve yetimleri bulunuyor. Engelliler, gaziler, şehitlerin dul ve yetimleri de muafiyet kapsamında yer alıyor.

200 METREKARE SINIRINA DİKKAT

Muafiyette konutun net alanı değil, brüt alanı esas alınıyor. Hisseli konutlarda evin toplam brüt alanı 200 metrekareyi aşıyorsa, kişinin hissesi bu sınırın altında kalsa bile muafiyet uygulanmıyor. Yılın yalnızca belirli dönemlerinde kullanılan yazlıklar da muafiyet dışında tutuluyor.

Muafiyet, emekli olunan yılı izleyen yıldan itibaren uygulanıyor. Buna göre 2026'da emekli olanlar, şartları taşımaları halinde 2027 yılından itibaren bu haktan yararlanabilecek. Muafiyet için konutun bağlı olduğu belediyeye başvurmak gerekiyor.

Kaynak: Haberler.com / Haber Merkezi