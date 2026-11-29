Meksika'nın Guanajuato kentinde kaydedilen görüntüler hayvanlara yönelik sıra dışı bir olayı ortaya çıkardı. Bir grup erkek, sokakta bulunan onlarca güvercini büyük bir ağ yardımıyla yakalayarak otomobile doldurdu. Kuşları kısa sürede toplayan kişiler, daha sonra araçlarına binerek olay yerinden uzaklaştı. Güvercinlerin neden yakalandığı henüz bilinmezken görüntüler hayvan hakları savunucularının tepkisine neden oldu.

ONLARCA GÜVERCİNİ AĞLA YAKALADILAR

Guanajuato'da kaydedilen görüntülerde, bir grup kişinin sokaktaki güvercinlerin üzerine ağla koştuğu görülüyor. Kısa sürede çok sayıda kuşu yakalayan kişiler, güvercinleri araçlarının arka koltuğuna doldurdu.

Ardından hızla otomobillerine binen grup, kuşlarla birlikte bölgeden uzaklaştı.

GÜVERCİNLERİ NEDEN KAÇIRDIKLARI BİLİNMİYOR

Olayın neden gerçekleştirildiği ve yakalanan güvercinlerin nereye götürüldüğü henüz bilinmiyor. Görüntülerin yayılmasının ardından hayvan hakları savunucuları harekete geçti. Savunucular, olayın aydınlatılması ve güvercinlerin akıbetinin belirlenmesi için polise soruşturma başlatılması çağrısında bulundu.

Kaynak: Haberler.com / Haber Merkezi