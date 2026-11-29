Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 1915-1920 yıllarındaki seferberlik döneminde yaşanan savaşlar nedeniyle dağılan Karael ailesinin Şırnak'ın Uludere ilçesinde yaşayan fertleri, bir asrı aşkın süren ayrılığın ardından Yüksekova'daki akrabalarıyla bir araya geldi.

40 HANEDEN YALNIZCA BİRİ GERİ DÖNDÜ

Seferberlik yıllarında Osmanlı-Rus savaşları, göç ve yoksulluk gibi nedenlerle yaşadıkları toprakları terk etmek zorunda kalan yaklaşık 40 hanelik Karael ailesi, iletişim ve ulaşım imkanlarının kısıtlı olması sebebiyle farklı bölgelere dağıldı. O dönemde dağılan 40 haneden yalnızca Kadir Karael köyüne geri dönerken, ailenin bir bölümünün Rusya'ya götürüldüğü değerlendirilirken, diğer fertlerinden ise uzun yıllar haber alınamadı.

Kayıp akrabalarını bulma umudunu kuşaktan kuşağa aktaran aile, yaptığı araştırmalar sonucu Şırnak'ın Uludere ilçesinde yaşayan ve bugün yaklaşık 100 haneye ulaşan akrabalarının izine ulaştı. Uludere'den Yüksekova'ya gelen aile fertleri, akrabalarıyla kucaklaşarak 100 yılı aşkın süren hasrete son verdi. Duygusal anların yaşandığı buluşmada, aile büyüklerinin anlattığı göç hatıraları yad edildi.

AKRABALIK BAĞLARIMIZI HİÇBİR MESAFE KOPARAMAZ

Aile büyüklerinden Mahkum Karael, seferberlik döneminde yaşanan savaşlar nedeniyle yalnızca kendi köylerinin değil, bölgenin büyük bir bölümünün dağıldığını ve insanların canlarını kurtarmak için göç etmek zorunda kaldığını belirtti. O dönemde haberleşme imkanlarının bulunmaması nedeniyle kimsenin birbirinden haber alamadığını ifade eden Karael, "Dağılan 40 haneden yalnızca Kadir Karael köyümüze geri dönebildi. Ailemizin diğer mensuplarından uzun yıllar haber alamadık. Bugün Şırnak'ın Uludere ilçesinde yaklaşık 100 haneden oluşan akrabalarımıza ulaşmanın tarifsiz mutluluğunu yaşıyoruz. Onların Yüksekova'ya gelerek bizlerle buluşması, bir asırdır süren hasretimizin sona ermesi açısından çok kıymetlidir. Onların hepsi bizim amcaoğullarımızdır. Kökümüz bir, kan bağımız bir, geçmişimiz birdir. Aradan ne kadar zaman geçerse geçsin, akrabalık bağlarımızı hiçbir mesafe koparamaz" dedi.

Karael, ailenin Rusya'da olabileceğini düşündükleri fertlerine ilişkin de bazı bilgiler aldıklarını belirterek, "İnşallah en kısa zamanda onlara da ulaşarak ailemizin eksik kalan parçalarını bir araya getireceğiz. Rabbim birliğimizi, beraberliğimizi ve kardeşliğimizi daim etsin. Bir daha hiçbir aile böyle ayrılıklar yaşamasın" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı