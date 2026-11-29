(TBMM) - TBMM Genel Kurulu'nda bu hafta, Genel Sağlık Sigortası (GSS) prim borçlarının silinmesini ve tartışmalara yol açan "fonların tasfiyesi sürecinde görev alan kişilerin hukuki, idari ve mali sorumsuzluğuna" ilişkin düzenlemelerin de yer aldığı 10 ayrı kanunda değişiklik öngören toplam 15 maddelik kanun teklifi görüşülecek.

TBMM'de Plan ve Bütçe Komisyonu'nda 2027 yılı bütçe görüşmelerine ilişkin mesai cuma günü tamamlandı. 2027 bütçe teklifi 7 Aralık'ta Genel Kurul'a gelecek. Bütçe teklifi Genel Kurul'a gelmeden planlanan çalışmaların Genel Kurul'da tamamlanması hedefleniyor.

Genel Kurul'da görüşmelerine geçen hafta başlanan ancak maddelerine geçilemeyen Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına İlişkin Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ne devam edilecek.

Toplam 15 maddeden oluşan ve 10 ayrı kanun teklifinde değişiklik içeren söz konusu teklifte, Anayasa Mahkemesi'nin iptal kararlarına ilişkin yeni düzenlemeler yer alıyor.

Teklifle 1 Ocak 2017'den öncesine ait GSS primleri ile gecikme cezası ve gecikme zammı gibi feri alacakların tamamının tahsilinden vazgeçilecek. Bu kapsamda 2 milyon 199 bin 869 kişinin toplam 5 milyar 627 milyon 666 bin lira tutarındaki prim borcu silinecek.

Teklifle Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı'nda istihdam edilecek muvazzaf subay ve astsubay adayları ile fakülte ve meslek yüksekokuluna alınacak adaylarda aranacak niteliklerin ve başvuran adaylara uygulanacak sınavların usul ve esaslarına ilişkin temel ilke ve çerçeve belirleniyor.

Mesleki Eğitim Kanunu kapsamında aday çırak, çırak, işletmelerde mesleki eğitim gören, staj veya tamamlayıcı eğitime devam eden öğrencilere verilen ücretlere sağlanan devlet katkısında Cumhurbaşkanına tanınan uzatma yetkisinin süresi her defasında bir eğitim ve öğretim yılı olmak üzere 15 eğitim ve öğretim yılına çıkarılacak. Devlet desteğinin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye Cumhurbaşkanı yetkili olacak. Düzenleme, 14 Eylül 2026'dan itibaren geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girecek.

İşsizlik Sigortası Kanunu'nda yapılan değişiklikle, ilave istihdamın sağlanması ve özel politika gerektiren kadın, genç ve mesleki ve teknik eğitime ilişkin belge sahibi olan işsizlerin istihdamının desteklenmesi için verilen teşvik 31 Aralık 2028'e kadar devam ettirilecek ve uygulamanın 31 Aralık 2029'a kadar uzatılabilmesi için Cumhurbaşkanına yetki verilecek.

Yüzen LNG terminallerinin belirli bir süre ve kapsam dahilinde yerlerinden ayrılarak başka bölgelerde hizmet vermelerine Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı görüşü alınarak Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu tarafından izin verilebilecek.

Polis Yüksek Öğretim Kanunu'nda yapılan değişiklikle, polis meslek yüksekokullarına alınacak öğrencilerde aranacak şartlar, eğitim ve öğretim hakkına ilişkin sınırlamalar düzenlenecek.

Yenilenebilir enerji kaynak alanları ve bağlantı kapasitelerinin tahsisi yarışmayla yapılacak. Yarışmaya dair kapsam, teknik ve idari şartlar, diğer bilgiler ile yarışmada kapalı teklif, açık eksiltme veya açık artırma yöntemlerinden hangisinin ya da hangilerinin uygulanacağı yenilenebilir enerji kaynak alanlarının teknik ve idari özellikleri ile bağlantı kapasitesi de dikkate alınarak yarışma şartnamesinde belirtilecek.

Teklifle, üretim faaliyetiyle uğraşan kıymetli maden ve petrol rafinerileri ile tütün mamulleri ve alkollü içki üreticilerine tatbik edilecek kurumlar vergisi, indirimli oran uygulamasının dışında bırakılacak. Bu hüküm, 2027 yılı ve izleyen vergilendirme dönemlerinde elde edilen kazançlara, özel hesap dönemine tabi kurumların ise 2027 yılında başlayan özel hesap dönemi ve izleyen vergilendirme dönemlerinde elde edilen kazançlarına uygulanmak üzere yayımı tarihinden itibaren yürürlüğe girecek.

TARTIŞMALI "FON" MADDESİ

Kanun teklifinin 13. maddesindeki Tasfiyesine Karar Verilen Bazı Yatırım Fonları Hakkında Kanun'un "Dışarıdan hizmet alımı ve uygulanacak hükümler" başlıklı hükmünde yapılan düzenlemeye muhalefet partileri tarafından tepki gösteriliyor.

Düzenlemeye göre, kanun ile ilgili iş ve işlemlerde görevlendirilenler ile bu süreçlerle bağlantılı tasfiye veya devretme ve devralma işlemlerini yürüten mevduat bankaları, katılım bankaları, kalkınma ve yatırım bankaları ile görevlendirdikleri kişilerin, konusu suç teşkil eden fiilleri hariç olmak kaydıyla görevleriyle ilgili 17 Eylül 2026'dan itibaren aldıkları kararlar ve yaptıkları eylem ve işlemler nedeniyle hukuki, idari ve mali sorumlulukları doğmayacak. Bu hüküm, 17 Eylül 2026'dan itibaren geçerli olmak üzere düzenlemenin yayımı tarihinde yürürlüğe girecek.

Kanun teklifindeki 13. maddede yer alan bu düzenlemeye ilişkin Yeni Yol Grup Başkanvekili Selçuk Özdağ, "Fon soygunuyla ilgili endişesi olmayanların fon tasfiyesinden sorumlu olanlara hukuki muafiyet getirmelerine gerek yoktur. Eğer bu işi yapacak olanlara hukuki bir koruma sağlamaya çalışıyorsanız, biz burada bir bit yeniği ararız, 'Kime hangi usulsüzlükleri, hangi kanunsuz işleri yaptıracaksınız ki bu kişileri korumaya alıyorsunuz?' diye sorarız size" ifadeleriyle düzenlemeyi eleştirdi.

KİT Komisyonunda kurumların 2023 ve 2024 yıllarına ait bilanço ve netice hesaplarının görüşmeleri devam ediyor. Bu hafta komisyonda T.C. Ziraat Bankası AŞ ve bağlı kuruluşlarının hesapları ele alınacak.

Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu'nda 7183 Sayılı Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı Hakkında Kanun uyarınca Sayıştay Başkanlığı'nca düzenlenen 2025 Yılı Raporunun sunulduğuna dair Sayıştay Tezkeresi ele alınacak.

Kaynak: ANKA