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Güneydoğu Asya'nın en büyük ekonomisi Endonezya'da yerel para birimi rupinin dolar karşısındaki düşük değeri, dikkat çekici bir tabloyu ortaya koyuyor.

Kasım ayının son günlerinde 1 ABD doları yaklaşık 18 bin 350 rupiden işlem görürken yalnızca 55 dolar bozduran bir kişinin eline yaklaşık 1 milyon 9 bin rupi geçiyor.

Bu nedenle ülkeye 55 dolarla giden biri, parasını yerel para birimine çevirdiğinde nominal olarak milyoner konumuna geliyor.

RUPİ 2026 YILINDA DAHA DA DEĞER KAYBETTİ

Endonezya rupisinin zayıflaması yeni başlamadı. Uzun yıllardır yüksek rakamlarla işlem gören para birimi, 2026'da dolar karşısında ilave değer kaybı yaşadı. 2025 yılının sonlarında bir dolar yaklaşık 16 bin 600 rupi seviyesindeyken 2026 yılının kasım ayında bu rakam 18 binin üzerine çıktı.

Haziran ayında doların 18 bin rupi eşiğini aşması uluslararası basında geniş yer buldu. Uzmanlar, değer kaybında küresel ekonomik belirsizliklerin, Orta Doğu'daki savaşın ve uluslararası yatırımcıların gelişmekte olan piyasalara yönelik tutumunun etkili olduğunu değerlendirdi.

PARADAN ÜÇ SIFIR ATILMASI GÜNDEME GELDİ

Endonezya'da rupinin yüksek nominal değeri, para biriminden üç sıfır atılması tartışmalarını da yeniden gündeme taşıdı. Böyle bir düzenleme hayata geçirilirse 1000 rupi, yeni sistemde 1 rupi olarak ifade edilecek. Ancak bu işlem vatandaşların parasının gerçek değerini veya satın alma gücünü değiştirmeyecek.

Endonezya Maliye Bakan Yardımcısı Suahasil Nazara, 9 Kasım 2026'da yaptığı açıklamada hükümetin şu anda para biriminden sıfır atmaya yönelik bir uygulama planı bulunmadığını belirtti. Nazara, böyle bir değişikliğin ancak yasal düzenlemeyle gerçekleştirilebileceğini vurguladı.

PARA BİRİMİNİN DÜŞÜK DEĞERİ ZENGİNLİK ANLAMINA GELMİYOR

Endonezya'da milyonlarca rupiye sahip olmak ilk bakışta büyük bir servet gibi görünse de ekonomik gerçekler farklı bir tablo ortaya koyuyor.

Bir para biriminin dolar karşısındaki nominal değeri, tek başına ülkenin ekonomik gücünü veya vatandaşların refah seviyesini göstermiyor. Endonezya'da 1 milyon rupinin yaklaşık 55 dolara denk gelmesi de bu durumun örneklerinden biri olarak öne çıkıyor.

Öte yandan ülke ekonomisindeki gelişmeler, yatırımcıların döviz piyasalarındaki hareketleri ve küresel belirsizlikler, rupinin gelecekteki seyrini etkileyebilecek başlıca unsurlar arasında bulunuyor.