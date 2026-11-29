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İçişleri Bakanlığı: Mersin'de 'Uluslararası Uyuşturucu Madde Ticaretine' yönelik Jandarmamız ve Sahil Güvenliğimiz tarafından düzenlenen ortak operasyonda yaklaşık 600 milyon TL değerinde 136 kilogram kokain ele geçirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı