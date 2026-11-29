Mersin'de Jandarma ve Sahil Güvenlik yaklaşık 600 milyon TL'lik kokain ele geçirdiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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İçişleri Bakanlığı, Mersin'de Jandarma ve Sahil Güvenlik'in ortak operasyonunda yaklaşık 600 milyon TL değerinde 136 kilogram kokain ele geçirildiğini açıkladı. Operasyon, uluslararası uyuşturucu madde ticaretine yönelik düzenlendi.
İçişleri Bakanlığı: Mersin'de 'Uluslararası Uyuşturucu Madde Ticaretine' yönelik Jandarmamız ve Sahil Güvenliğimiz tarafından düzenlenen ortak operasyonda yaklaşık 600 milyon TL değerinde 136 kilogram kokain ele geçirildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı