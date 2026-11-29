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İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, biyometrik kimlik kartları ve sürücü belgelerinin geçerlilik sürelerine ilişkin vatandaşlara uyarıda bulundu. İlk kez 2017 yılında dağıtılmaya başlanan biyometrik kimlik kartlarının 10 yıllık kullanım süresine dikkat çeken Çiftçi, 301 bin kimlik ve sürücü belgesinin yenilenme vaktinin geldiğini açıkladı. Vatandaşlardan belgelerindeki son geçerlilik tarihlerini kontrol etmelerini isteyen Çiftçi, işlemlerin geciktirilmemesi gerektiğini söyledi.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Akit TV canlı yayınında gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Güvenlik politikalarından terörle mücadeleye, göç hareketlerinden uyuşturucuyla mücadeleye, dijital dolandırıcılıktan biyometrik kimlik kartlarının yenilenmesine kadar birçok konuda değerlendirmelerde bulunan Çiftçi, vatandaşları yakından ilgilendiren kimlik ve ehliyet uyarısını da paylaştı.

301 BİN KİMLİK VE SÜRÜCÜ BELGESİNİN YENİLENME VAKTİ GELDİ

Türkiye'de biyometrik kimlik kartlarının ilk olarak 2017 yılında verilmeye başlandığını hatırlatan Bakan Çiftçi, bu kartların 10 yıllık kullanım süresine sahip olduğunu belirtti. Süresi dolacak belgeler nedeniyle vatandaşların geçerlilik tarihlerini kontrol etmeleri gerektiğini vurgulayan Çiftçi, 301 bin kimlik ve sürücü belgesinin yenilenmesi gerektiğini söyledi.

Vatandaşlara çağrıda bulunan Çiftçi, "301 bin kimliğin, aynı zamanda sürücü belgesinin yenilenme vakti geldi. Vatandaşlarımız, onun son kullanma yürürlük tarihi var, oraya bir baksın, henüz vakit varken yenilesinler, cezalı duruma düşmesinler" ifadelerini kullandı.

YEDİGÖLLER'DE KAYBOLAN ÇOCUKLARIN BULUNMASINI ANLATTI

Çiftçi'nin gündemindeki konulardan biri de Bolu Yedigöller bölgesine gezi amacıyla giden 10 kız çocuğu ve 3 görevlinin kaybolması oldu.

Olayı akşam saatlerinde Kocaeli Valisi'nden öğrendiğini belirten Çiftçi, GPS cihazıyla bağlantının kesilmesinin ardından ihbarın saat 19.05'te Kocaeli 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ulaştığını söyledi.

İhbarın ardından AFAD, jandarma ve arama kurtarma ekiplerinin harekete geçirildiğini belirten Çiftçi, Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ait bir İHA'nın, Bayraktar Akıncı'dan iki İHA'nın ve beş dronun arama çalışmalarına katıldığını aktardı.

Şoförün daha kestirme olduğunu düşündüğü orman yoluna girdiğini, ancak aracın çamurlu zemine saplandığını anlatan Çiftçi, bölgenin telefonların çekmediği bir nokta olması nedeniyle ekiplerin araçtakilerle iletişim kuramadığını ifade etti.

Arama çalışmalarına 55 ekip ve 204 personelin katıldığını belirten Çiftçi, bölgeye mobil baz istasyonu gönderildiğini ve telefonların çekmeye başlamasıyla iletişim kurulduğunu söyledi.

Çiftçi, "Burada devletimizin herhangi bir gecikmesi yok. Tüm imkanlar seferber edildi. Öğrencilerimiz de şükürler olsun sağ salim kurtarıldı. Sağlık taramalarından geçtiler ve Kocaeli'ye döndüler" dedi.

"TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİ SONUCA YAKIN"

Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Çiftçi, sürecin kazasız ve belasız ilerlediğini söyledi. Türkiye'nin süreci başka bir devletten destek almadan kendi imkanlarıyla yürüttüğünü belirten Bakan Çiftçi, Suriye ve Irak'taki gelişmelerin de Terörsüz Bölge hedefi açısından önemli olduğunu ifade etti.

Çiftçi, "İnşallah bu süreç başarıya ulaştığında 50 yıllık prangadan da kurtulmuş olacağız. Devletin bütün kurumları bu sürece destek veriyor. Ümit ediyorum ki sonuca yakınız. Diğer ülkelerde olduğu gibi fazla uzamadan, uzun bir süreç yürütmeden kısa bir sürede sonuca ulaşacağımıza canı gönülden inanıyorum" diye konuştu.

Terörle mücadelenin devam ettiğini vurgulayan Çiftçi, geçen yıl mayıs ayından itibaren ikna yoluyla teslim olanların bulunduğunu, bu yıl 214 kişinin bu yöntemle teslim olduğunu açıkladı. 12 Mayıs'tan bu yana toplam 286 kişinin teslim olduğunu belirten Çiftçi, Diyarbakır annelerinin çocuklarından da geri dönenler olduğunu söyledi.

Çiftçi, "Şu anda ülkemizde herhangi bir PKK mensubu yok, hepsi sınırlarımızın ötesinde. İki yıldır şehit haberi geliyor mu? Bu son derece kıymetli, bu sürecin en büyük başarılarından birisi bu oldu" ifadelerini kullandı.

2 BİN 763 YOL KONTROL NOKTASI KALDIRILDI

Güvenlik uygulamalarına ilişkin de bilgi veren Çiftçi, bu yıl gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda 2 bin 763 yol kontrol noktasının kaldırıldığını açıkladı.

Terör örgütlerine yönelik operasyonların sürdüğünü belirten Çiftçi, FETÖ'ye yönelik 2 bin 581 operasyon gerçekleştirildiğini ve bu operasyonlarda 1405 kişinin tutuklandığını bildirdi. Dini istismar eden diğer terör örgütlerine yönelik de 2 bin 123 operasyon düzenlendiğini kaydeden Çiftçi, terörle mücadelede herhangi bir kesinti olmadığını söyledi.

841 KİŞİ 45 ÜLKEDEN TÜRKİYE'YE GETİRİLDİ

Yeni nesil suç örgütleri ve uyuşturucuyla mücadelenin öncelikli çalışma alanları arasında bulunduğunu belirten Çiftçi, yurt dışına kaçan suçluların Türkiye'ye iadesine ilişkin rakamları da paylaştı.

Bu yıl 45 ülkeden toplam 841 kişinin Türkiye'ye iadesinin sağlandığını açıklayan Çiftçi, 2021-2025 dönemindeki beş yıllık ortalamanın 143 olduğunu söyledi.

Çiftçi, "2021-2025 yıllarında 5 yıllık ortalamalara baktığımız zaman sayı 143, bu sene 841'e ulaşmış. Dolayısıyla geçmişle kıyasladığımız zaman 5 yıllık ortalamayla yüzde 500'lük bir artışa tekabül ediyor" dedi.

Yeni nesil suç örgütlerine karşı cezaların terör örgütü mensuplarına verilen cezalar gibi olması gerektiğini düşündüğünü belirten Çiftçi, bu konuda Adalet Bakanı Akın Gürlek ile görüştüğünü ve bir sonraki yargı paketinde düzenlemelerin gündeme gelebileceğini ifade etti.

Uyuşturucuyla mücadelenin yalnızca güvenlik birimlerinin çalışmalarıyla başarıya ulaşamayacağını belirten Çiftçi, ailelerin, Yeşilay'ın ve sivil toplum kuruluşlarının da sürece katkı sağlaması gerektiğini söyledi.

DOLANDIRICILIKLA MÜCADELEDE DOLUNAY PROJESİ

Dijital dolandırıcılık suçlarının artışına da değinen Çiftçi, dolandırıcıların vatandaşları hedef almak için giderek daha fazla siber alanı kullandığını belirtti.

Bu suçlarla mücadele kapsamında Jandarma Genel Komutanlığının Dolunay isimli bir proje geliştirdiğini açıklayan Çiftçi, sistemin savcılık, emniyet, jandarma, MASAK, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Türkiye Bankalar Birliği ve Siber Güvenlik Başkanlığını bir araya getireceğini söyledi.

Projeye göre bir vatandaş dolandırıldığını bildirir bildirmez ilgili birimlerin devreye girmesi ve şüpheli para transferinin engellenmesi hedefleniyor.

Çiftçi, "Bir vatandaşımız dolandırıldığını iddia ettiğinde, bildirimde bulunduğunda hemen 18-20 dakika içerisinde bu sistem devreye girecek. O para dondurulacak, bloke edilecek ve paranın başka yerlere aktarılması, izinin kaybettirilmesi önlenecek" dedi.

Proje konusunda Adalet Bakanlığı ile mutabakata varıldığını belirten Çiftçi, Cumhurbaşkanlığı kararının ardından Meclis'te yasal düzenleme yapılmasının planlandığını aktardı.

SURİYELİLERİN GERİ DÖNÜŞÜNDE SON RAKAMLARI PAYLAŞTI

Göç politikalarına ilişkin açıklamalarda da bulunan Çiftçi, Suriyeli nüfusun 2021 yılında 3,7 milyona ulaştığını, 2024 yılından bu yana yaklaşık 780 bin kişinin ülkesine geri döndüğünü söyledi.

2016 yılından itibaren toplam geri dönüş sayısının 1 milyon 521 bine ulaştığını belirten Çiftçi, Türkiye'de şu anda 2,2 milyon Suriyelinin bulunduğunu ifade etti.

Sınır güvenliği kapsamında 1465 kilometre sınır duvarı inşa edildiğini kaydeden Çiftçi, gönüllü geri dönüşlerin teşvik edildiğini, düzenli göçün desteklendiğini ve düzensiz göçle mücadelenin sürdüğünü söyledi.

POLİSLERİN ÇALIŞMA SİSTEMİNDE YENİ DÜZENLEME

Polislerin çalışma saatlerine ilişkin düzenlemeye de değinen Çiftçi, eylül ayı itibarıyla 55 ilde 12-36 çalışma sistemine geçildiğini açıkladı.

20 ilde kısmen uygulanan sistemle ilgili çalışmaların altı ilde de devam ettiğini belirten Çiftçi, jandarmanın da aynı çalışma düzenine dahil edileceğini söyledi.

Çiftçi, jandarmanın 2027 yılının ocak ayında kısmen, haziran ayında ise tamamen 12-36 çalışma sistemine geçmesinin planlandığını bildirdi.

OKULA DEVAMSIZLIK GÜVENLİK RİSKİ OLARAK DEĞERLENDİRİLİYOR

Çocukların zararlı alışkanlıklardan korunmasının devletin sorumlulukları arasında bulunduğunu belirten Çiftçi, okul devamsızlığını da güvenlik açısından risk olarak değerlendirdiklerini söyledi.

Çiftçi, okul çağındaki çocukların eğitimden uzak kalmasının uyuşturucu çeteleri ve yeni nesil suç örgütlerinin ağına düşme riskini artırabileceğini ifade ederek, çocukların okula devamının önemine dikkat çekti.

Televizyon ve dijital platformlarda yayımlanan dizilerde suç örgütü liderlerinin övülmesini de eleştiren Çiftçi, bu yapımların takip edilmesi için RTÜK'e yazı gönderdiklerini açıkladı.

FON SORUŞTURMASINA İLİŞKİN AÇIKLAMA

Fon soruşturmasına ilişkin de konuşan Çiftçi, sürecin kamuoyunun gözü önünde ilerlediğini belirtti. Cumhurbaşkanı'nın olayın ilk ortaya çıktığı günden itibaren gerekli iradeyi ortaya koyduğunu söyleyen Çiftçi, Devlet Denetleme Kurumunun görev yaptığını ve adli sürecin devam ettiğini ifade etti.

Çiftçi, "Kimsenin yaptığının yanına kar kalmayacağını, milletin hakkına, hukukuna göz dikenin mutlaka bunun hesabını vereceğini söyledi. Devlet Denetleme Kurumu şu anda görev başında. Adli süreç bir yandan işliyor. Ödemeler başladı" diye konuştu.

GAZZE'YE 113 BİN TON İNSANİ YARDIM ULAŞTIRILDI

Gazze'deki gelişmelere de değinen Çiftçi, Türkiye'nin bölgeye yönelik insani yardım çalışmalarının sürdüğünü söyledi.

AFAD aracılığıyla Gazze'ye bugüne kadar 113 bin ton insani yardım malzemesi ulaştırıldığını belirten Çiftçi, Türk Kızılay aracılığıyla da her gün 30 bin kişiye sıcak yemek verildiğini açıkladı.

Tedavi edilmesi gereken bazı kişilerin Türkiye'ye getirildiğini de kaydeden Çiftçi, Gazze'ye yönelik yardımların imkanlar dahilinde devam edeceğini ifade etti.

Kaynak: AA