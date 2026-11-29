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California Girls, Good Vibrations ve I Get Around gibi dünya çapında hit şarkılarla tanınan Amerikan grubu The Beach Boys'un kurucularından şarkıcı Mike Love 85 yaşında hayatını kaybetti. Love'ın ölümünü sözcüsü doğruladı, BBC'nin haberine göre.

Açıklamaya göre efsane şarkıcı cumartesi akşamı ailesinin arasında son nefesini verdi. Ölüm nedeni paylaşılmadı. Love, son kez yaklaşık 7 hafta önce, 10 Ekim'de Tennessee eyaletinin Nashville kentindeki Ryman Auditorium'da sahneye çıkmıştı.

"AMERİKAN KÜLTÜRÜNÜN İKONUYDU"

Ölüm haberini duyuran açıklamada Love için "Kuşaklar boyu müzisyenlere ilham veren eşsiz yeteneğiyle hatırlanacak bir Amerikan kültür ikonu" ifadesi kullanıldı.

Açıklamada ayrıca "Amerikan müziğine yaptığı olağanüstü katkıyı ve sevgili hayranları için sahne alırken duyduğu sevinci kutluyoruz" denildi.

KUZENLERİYLE KURDUĞU GRUP 100 MİLYON PLAK SATTI

Mike Love, grubu 1961'de Kaliforniya'da aralarında Brian Wilson'ın da bulunduğu kuzenleri ve bir arkadaşıyla birlikte kurdu. Grubun klasikleşen pek çok şarkısında hem sesi duyuluyor hem de söz yazarı olarak imzası bulunuyor.

The Beach Boys, 1962'deki ilk albümü Surfin' Safari ve bir yıl sonraki Surfin' USA ile çıkış yaptı. 1966'da yayımlanan 11. stüdyo albümü Pet Sounds, grubun en iyi işi olarak kabul ediliyor. Grubun resmi internet sitesine göre The Beach Boys dünya genelinde 100 milyondan fazla plak sattı.

KAVGALAR GRUBU BÖLDÜ, 50. YILDA YENİDEN BİR ARAYA GELDİLER

Love onlarca yıl grubun değişmez ismi oldu; ancak üyeler arasındaki anlaşmazlıklar grubu böldü. Buna rağmen Love, 2012'de 50. yıl turnesi için Brian Wilson ve diğer kurucu üyelerle yeniden bir araya geldi.

The Beach Boys 1988'de Rock & Roll Şöhretler Müzesi'ne alındı, 2001'de ise Grammy Yaşam Boyu Başarı Ödülü'ne layık görüldü.

Kaynak: BBC