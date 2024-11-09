Narin davasında 3. gün! "En önemli delil" mahkemeye sunuldu

Diyarbakır Merkez Bağlar ilçesi kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan, 8 Eylül'de Eğertutmaz Deresi'nde cesedi bulunan Narin Güran cinayetine ilişkin Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında açılan davanın ilk duruşması, Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 3. gününde sürüyor.

İLK GÜN TUTUKLU SANIKLAR SAVUNMA YAPTI

Duruşmanın ilk gününde "İştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla yargılanan anne Yüksel Güran, ağabeyi Enes Güran, amcası Salim Güran ve komşuları Nevzat Bahtiyar'ın savunmaları ve davada müşteki olan baba Arif Güran'ın ifade işlemleri tamamlandı.

"ANNE İLE AMCA ARASINDA İLİŞKİ VAR"

Baş şüpheli Nevzat Bahtiyar; amca ile anne arasında ilişki olduğunu, Salim Güran'ın bu yüzden Narin'i öldürdüğünü öne sürdü. Anne ise kürsüyü yumruklayarak Bahtiyar'ın iftira attığını söyledi. Baba Arif Güran o sırada ağlayarak salondan çıktı.

BABA ARİF GÜRAN HASTANEYE KALDIRILDI

Dün, saat 09.00'da başlayan duruşmada 4 sanık ve 26 tanığın beyanları dinlenerek tamamlandı. Duruşmada, Diyarbakır Barosu Eski Başkanı Nahit Eren'in Narin'in ağabeyi Baran Güran'a sorduğu soru üzerine baba Arif Güran fenalaşarak hastaneye kaldırıldı.

KİLİT İSİM KONUŞMADI

Amca Salim Güran ile aralarında "Tamam henüz bende değil, daha ölmemiş" sözlerinin geçtiği telefon görüşmesi ortaya çıkan, tutuklu Ramazan Aksoy "Tanık olmak istemiyorum" dedi ve cezaevine geri götürüldü.

DURUŞMANIN 3. GÜNÜ BAŞLADI

3'üncü günde duruşma, saat 10.00'da başladı. Duruşma öncesi tutuklu sanıklar, yoğun güvenlik önlemleri altında yeniden adliyeye getirildi. Güran ailesinin tanık ve yakınları, adliyeye toplu şekilde alındı. Güran ailesinden 9 kişi, tanık olarak dinlenecek.

BABANIN "EN ÖNEMLİ DELİL" DEDİĞİ GÖRÜNTÜLER HAZIRLANDI

Diğer yandan; ailenin talebi üzerine, olay günü bölgeyi gören ve Arif Güran'ın evinin karşısındaki Dara 2 Askeri Üs Bölgesi'nin güvenlik kameraları, mahkemeye sunulmak üzere hazırlandı. Hazırlanan görüntüler, bugünkü duruşmada izlenecek. Baba Arif Güran, cinayeti aydınlatacak en önemli delilin askeri üs bölgesindeki kameraların olduğunu söylemişti.

ARİF GÜRAN İLE NEVZAT BAHTİYAR ARASINDAKİ ARABA MESELESİ

Kürsüye ilk gelen tanık Cahit, Nevzat Bahtiyar ile Arif Güran arasındaki araba meselesini anlattı:

Tanık: Nevzat ile Arif Güran araba meselesi yüzünden beni çağırdı. Önce Nevzat anlattı, sonra Arif Güran anlattı. Araba Nevzat'a aitti. Nevzat'a para ödemesi gerektiğini söyledim. Ödemeyeceğini söyledi.

Mahkeme Başkanı: Nevzat, 'Yakacağım ortalığı, ödemeyeceğim' dedi mi?

Başkanı: Nevzat, 'Yakacağım ortalığı, ödemeyeceğim' dedi mi? Tanık: Salim Güran dedi ki, "10 bin lira ben, 10 bin Arif ödesin, 50 bin Nevzat ödesin" dedi.

Mahkeme Başkanı: Nevzat kabul etti mi?

Başkanı: Nevzat kabul etti mi? Tanık: Önce param yok dedi, sonra kabul etti.

Mahkeme Başkanı: Yani çıkarken, "Ben bu paranın hesabını sorarım" dedi mi?

Başkanı: Yani çıkarken, "Ben bu paranın hesabını sorarım" dedi mi? Tanık: Ben görmedim, günahını alamam, gördüğümü anlatıyorum.

Mahkeme Başkanı: Ben de gördüğünü anlattığın için teşekkür ederim. Siz neden aile meclisi kurup olaya el attınız?"

Başkanı: Ben de gördüğünü anlattığın için teşekkür ederim. Siz neden aile meclisi kurup olaya el attınız?" Tanık: İkisi de bizim akrabamızdır.

Mahkeme Başkanı: Yani sizi bu olayı çözün diye mi çağırdı?

Başkanı: Yani sizi bu olayı çözün diye mi çağırdı? Tanık Cahit: Evet, Arif Güran çağırdı.

Mahkeme Başkanı: Siz aile meclisindeki toplantılara katıldınız mı?

Başkanı: Siz aile meclisindeki toplantılara katıldınız mı? Tanık Cahit: Yok, katılmadım.

MAHKEME BAŞKANI UYARDI: NEVZAT'A BAKMA

Ardından tanık Rubbettin Kaya kürsüye geldi. Araba meselesi hakkında konuşmaya devam edildi:

Tanık: "Bizim evimize gelebilir misin?" dedi. Gittim Nevzat, Salim, Arif oradaydı. Araba konusunun nedenini sordum. Arif Güran, Nevzat Bahtiyar'ın kendisine araba getirdiğini söyledi. 80 bin liralık bir araba meselesinden bahsettiler. Orada biraz ağız dalaşı oldu. 10 bin lira Salim, 10 bin lira Arif verecek dendi. Nevzat, 'Bizim aramızda dava olmaz' dedi.

Sonra Nevzat Bahtiyar'a dönerek "Doğru mu Nevzat?" diye sordu.

Mahkeme Başkanı: Tamam, bana bak. Nevzat'a bakma.

MAHKEMEDE İLGİNÇ DİYALOG

Tanık Muhammet Yakut ile Mahkeme Başkanı arasında şöyle bir diyalog yaşandı:

Mahkeme Başkanı: Salim Güran neyin olur?

Muhammet Yakut: Bilmiyorum.

Mahkeme Başkanı: Boş ver o zaman. Muhammet niye geldin, hayırdır?

Muhammet Yakut: Tanıklık yapacakmışım dediler.

NARİN'İN 6 YAŞINDAKİ KARDEŞİNİN İFADESİ

Dün ağladığı için salondan çıkartılan Narin'in 6 yaşındaki kardeşi E.G.'nin pedagog eşliğinde alınan ifade videosu mahkeme salonunda izlettirildi:

Pedagog: Narin nereye gitti?

E.G.: Camiye gitti. Saat 3'te çıktı (15.00) çıktı, daha gelmedi.

Pedagog: Narin camiye gidince siz ne yapıyordunuz?

E.G.: Karpuz yiyorduk.

Pedagog: Sonra ne yaptınız?

E.G.: Teyzemgile gittik.

Pedagog: Annen evdeyken ne yapıyordu?

E.G.: Uyuyordu.

Pedagog: Yengem geldi, çamaşırları bana verdi, gitti. Annen nerede uyuyordu?

E.G.: Klima odasında uyuyordu.

Pedagog: Sonra yengen geldi mi?

E.G.: Evet, ikinci defa geldi.

Pedagog: Peki yengen ilk geldiğinde sana kızdı mı?

E.G.: Kızmadı.

Pedagog: Sinirli, mutsuz oldu mu hiç?

E.G.: Normaldi.

BABA ARİF GÜRAN ADLİYEYE GELDİ

Dün rahatsızlanarak Dicle Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan baba Arif Güran, taburcu oldu. Güran, 3'üncü gününde devam eden duruşmaya katılmak için Diyarbakır Adliyesi'ne geldi. Arif Güran içeri girerken gazetecilere, "Her şey ortaya çıkacak" dedi.

GÜNLERDİR KONUŞULAN KAMERA KAYITLARI MAHKEMEYE SUNULDU

Mahkeme Başkanı, Arif Güran'a seslendi: Arif bey, ısrarla üzerinde durduğunuz videolar Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından izlenmiş ve bir husus olmadığı için es geçilmişti.

Arif Güran: Dara-2 mi?

Mahkeme Başkanı: Evet dediğiniz bu değilse, başka kamera varsa onu da alırız.

Ardından, Mahkeme başkanı "Kamera görüntüleri ile ilgili bir değerlendirme yapacağız. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nı telefonla arayıp, hangi kayıt olduğunu soracağız. Yanlış anlaşılmasın" diyerek, mahkeme heyeti ile birlikte dışarı çıktı.

Heyet geri döndüğünde, sanık avukatları görüntülerle ilgili soru sormaya başladı. Mahkeme Başkanı, klasörler içerisinde görüntünün arandığını belirtti ve görüntülerin alındığı bilgisinin kesin olduğunu vurguladı.

KİLİT İSİM İLE AMCA GÜRAN'IN TELEFON GÖRÜŞMESİ DİNLETİLDİ

Bu sırada; Diyarbakır Barosu eski başkanı Nahit Eren'in talebi üzerine, dün tanık olmak istemediğini belirtip cezaevine geri götürülen 15 yaşındaki Ramazan Atasoy'un Salim Güran ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinin kaydı salonda dinletildi. Güran ile Atasoy arasındaki Kürtçe telefon kaydı dinletilirken, bir yandan da çeviri yapıldı:

Salim Güran: O sondaki köşede bir şeyin düşmüş ha, sana ait bir şey. Sondaki yamaçta. Yamacın köşesi taş...

Kayıt dinlenirken, Ramazan Atasoy ve Salim Güran arasındaki konuşmaya ilişkin salonda tartışma yaşandı. Salim Güran, "Ben orada Ramazan'a 'Gel, fıskiyen düşmüş' diyorum" dedi. Ses kaydında "tıştek te" olmadığı, "fıskiye" olduğu bilirkişi tarafından kabul edildi; ancak Nahit Eren daha kapsamlı bir analiz yapılmasını talep etti.