Yanı başında bomba patladı! Hiçbir şey olmamış gibi yürüdü

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Rusya ile Ukrayna arasında devam eden savaşta, dron saldırılarının hedefindeki bir askerin yaşadığı olay dikkat çekti.

Karla kaplı bir yolda ilerleyen Rus askeri olduğu belirtilen kişinin hemen yakınında, drondan bırakıldığı öne sürülen parça tesirli mühimmat infilak etti.

Patlamayla birlikte çevreye duman yayılırken askerin bulunduğu noktaya oldukça yakın bir mesafede meydana gelen saldırı, beklenmedik bir tepkiyle sonuçlandı.

HİÇBİR ŞEY OLMAMIŞ GİBİ YÜRÜMEYE DEVAM ETTİ

Patlamanın ardından askerin paniğe kapılmadan yürümeye devam etmesi dikkat çekti.

Normal şartlarda ciddi yaralanmalara yol açabilecek bir patlamanın hemen yakınında gerçekleşmesine rağmen askerin belirgin bir tepki göstermemesi, olayın en şaşırtıcı ayrıntısı oldu.

ASKERİN TEPKİSİ TARTIŞMA YARATTI

Olayın ardından askerin patlamaya neden tepki vermediği konusunda farklı yorumlar yapıldı. Bazı kişiler, askerin alkol veya uyuşturucu etkisi altında olabileceğini öne sürdü. Ancak bu iddiaları doğrulayan herhangi bir bilgi bulunmuyor.

Askerin patlamayı fark edip etmediği ya da yaşadığı olaya neden bu şekilde tepki verdiği de henüz açıklığa kavuşmadı.

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