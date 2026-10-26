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Unutkanlığının bedeli ağır oldu! Gördüğü manzara sonrası depresyona girdi

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Unutkanlığının bedeli ağır oldu! Gördüğü manzara sonrası depresyona girdi
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Birkaç aylık tayını evinin bahçesinde unutup 10 gün tatile giden şahıs, tatil dönüşü karşılaştığı acı manzara sonrası vicdan azabından depresyona girdi.

Henüz birkaç aylık tayını evinin bahçesinde unutup 10 günlük tatile çıkan bir şahıs, tatil dönüşü karşılaştığı tabloyla hayatının şokunu yaşadı. Sahibinin yokluğunda günlerce bakımsız kalan ve aç-susuz bırakılan talihsiz hayvanın durumunu gören adam, yaptığı büyük ihmalkarlığın ardından ağır bir vicdan azabı ve depresyona girdi. 

SOSYAL MEDYADA TEPKİ YAĞIYOR

Kısa sürede gündem olan görüntünün altına "Hayvanı nasıl unutursun eşya mı o?", "Depresyona mı girmiş ? Keşke ölseydi", "Sorumluluk işte çok önemli bir şey", "Alzheimer hastası birinin tatil yapmaya gitmesi niye?" şeklinde yorumlar yapıldı. 

İşte vicdanları sızlatan o görüntü; 

Kaynak: Haberler.com
Bu haber 4 sitede yayınlandı.
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Yorumlar (4)

Haber Yorumlarıabbas dursun:

inanmayın arkadaşlar kurgu bunlar kıçından bir hikaye uyduruyor millet yorum yazsın diye adam paranın peşinde malmısınız oğlum siz yorum peşinde adam hiç umrunda değil iyi yorum kötü yorum küfür hakaret hiç önemli değil ne kadar yorum o kadar para ilgilenmeyin yorum yazmayın direk geçin bu haberleriki para yapmasınlar para yapıldığını duyan gören hemen uyduruyo bi hikaye altınada hiç alakası olmayan bir resim hooopp gelsin 1000 yorum ve paralar kim ziker atı hayvanınyok öyle bir at yok öyle bir hikaye uyanın oğlum mallar

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Haber Yorumlarıişte yeniden:

aynen sondakika sitesi tam bir hayal perest haberler yaparak tıklanma derdinde olan bir site ben şuandan itibaren başkahaber sitesine gçiş yapıyorum

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Haber Yorumlarımuratedip42@hotmail.com:

Hangi şehirde, hangi ülkede,vatandaşın ismi ne, ne zaman oldu bunların hepsi muamma oynanan bir tiyatro ! Çok büyük ayıp !!

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Haber YorumlarıOZYOLDAS 23:

Bu AI haber hangi evrende geçiyor

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