Unutkanlığının bedeli ağır oldu! Gördüğü manzara sonrası depresyona girdi

Unutkanlığının bedeli ağır oldu! Gördüğü manzara sonrası depresyona girdiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Birkaç aylık tayını evinin bahçesinde unutup 10 gün tatile giden şahıs, tatil dönüşü karşılaştığı acı manzara sonrası vicdan azabından depresyona girdi.
Henüz birkaç aylık tayını evinin bahçesinde unutup 10 günlük tatile çıkan bir şahıs, tatil dönüşü karşılaştığı tabloyla hayatının şokunu yaşadı. Sahibinin yokluğunda günlerce bakımsız kalan ve aç-susuz bırakılan talihsiz hayvanın durumunu gören adam, yaptığı büyük ihmalkarlığın ardından ağır bir vicdan azabı ve depresyona girdi.
SOSYAL MEDYADA TEPKİ YAĞIYOR
Kısa sürede gündem olan görüntünün altına "Hayvanı nasıl unutursun eşya mı o?", "Depresyona mı girmiş ? Keşke ölseydi", "Sorumluluk işte çok önemli bir şey", "Alzheimer hastası birinin tatil yapmaya gitmesi niye?" şeklinde yorumlar yapıldı.