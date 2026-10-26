Unutkanlığının bedeli ağır oldu! Gördüğü manzara sonrası depresyona girdi

Henüz birkaç aylık tayını evinin bahçesinde unutup 10 günlük tatile çıkan bir şahıs, tatil dönüşü karşılaştığı tabloyla hayatının şokunu yaşadı. Sahibinin yokluğunda günlerce bakımsız kalan ve aç-susuz bırakılan talihsiz hayvanın durumunu gören adam, yaptığı büyük ihmalkarlığın ardından ağır bir vicdan azabı ve depresyona girdi.

SOSYAL MEDYADA TEPKİ YAĞIYOR

Kısa sürede gündem olan görüntünün altına "Hayvanı nasıl unutursun eşya mı o?", "Depresyona mı girmiş ? Keşke ölseydi", "Sorumluluk işte çok önemli bir şey", "Alzheimer hastası birinin tatil yapmaya gitmesi niye?" şeklinde yorumlar yapıldı.

İşte vicdanları sızlatan o görüntü;

Kaynak: Haberler.com