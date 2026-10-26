Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Alarmları kurun! İşte Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin muhtemel 11'leri

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Alarmları kurun! İşte Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin muhtemel 11'leri Haber Videosunu İzle
Alarmları kurun! İşte Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin muhtemel 11'leri
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında futbolseverlerin merakla beklediği dev derbide Galatasaray, sahasında Fenerbahçe'yi konuk edecek. Zirve yarışını doğrudan etkileyecek karşılaşma öncesinde iki takımın sahaya çıkması beklenen ilk 11'leri netleşmeye başladı.

  • Süper Lig'in 9. haftasındaki Galatasaray-Fenerbahçe derbisi 26 Ekim Pazartesi günü saat 21.30'da oynanacak ve beIN SPORTS'tan canlı yayınlanacak.
  • Galatasaray 19 puanla derbiye çıkıyor; Fenerbahçe'nin 16 puanı bulunuyor.
  • Galatasaray, Süper Lig'de sahasındaki son 39 maçta mağlubiyet yaşamadı; bu süreçte 31 galibiyet ve 8 beraberlik aldı.

Süper Lig'de geride kalan 8 haftada 6 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet alan Galatasaray, topladığı 19 puanla derbiye çıkacak. Sarı-kırmızılı ekip, ezeli rakibini mağlup ederek aradaki puan farkını 6'ya yükseltmeyi ve liderliği Amedspor'dan geri almayı hedefliyor.

Fenerbahçe ise 5 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyetle topladığı 16 puanla derbiye hazırlanıyor. Sarı-lacivertliler, deplasmanda kazanarak Galatasaray ile puanlarını eşitlemek istiyor.

GALATASARAY 39 MAÇTIR EVİNDE KAYBETMİYOR

Galatasaray, Süper Lig'de sahasında oynadığı son 39 karşılaşmada mağlubiyet yaşamadı. İç sahadaki son yenilgisini 19 Mayıs 2024'te Fenerbahçe karşısında alan sarı-kırmızılılar, ardından çıktığı 39 lig maçında 31 galibiyet ve 8 beraberlik elde etti. Teknik direktör Okan Buruk da Fenerbahçe karşısında kazanması halinde Galatasaray'ın başındaki 120. lig galibiyetine ulaşacak.

FENERBAHÇE SON 4 MAÇTA GOL YEMEDİ

Derbi öncesinde Fenerbahçe'nin savunma performansı dikkat çekiyor. Sarı-lacivertliler, ligde oynadığı son 4 karşılaşmada kalesini gole kapattı. Gaziantep FK ile golsüz berabere kalan Fenerbahçe, ardından Eyüpspor'u 8-0, Çaykur Rizespor ve Alanyaspor'u ise 3-0 mağlup etti. Son 3 maçında 14 gol atan sarı-lacivertliler, Galatasaray deplasmanına formda çıkacak.

FENERBAHÇE'DE İKİ ÖNEMLİ EKSİK

Fenerbahçe'de sakatlıkları bulunan Marco Asensio ve Nathan Ake, Galatasaray karşısında forma giyemeyecek. Öte yandan sakatlığını atlatan Mert Müldür, bir ayı aşkın aranın ardından yeniden takıma döndü. Milli futbolcunun derbide teknik heyetin tercihine göre görev alabileceği belirtildi.

GALATASARAY-FENERBAHÇE DERBİSİNİN MUHTEMEL 11'LERİ

Galatasaray: Uğurcan Çakır, Roland Sallai, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Ismail Jakobs, Mario Lemina, Lucas Torreira, Aleksey Batrakov, Yunus Akgün, Barış Alper Yılmaz, Victor Osimhen.

Fenerbahçe: Ederson, Nelson Semedo, Milan Skriniar, Oppong, Levent Mercan, N'Golo Kante, Matteo Guendouzi, İrfan Can Kahveci, Oğuz Aydın, Mason Greenwood, Romelu Lukaku.

GALATASARAY-FENERBAHÇE DERBİSİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe derbisi, 26 Ekim Pazartesi günü saat 21.30'da başlayacak. Dev mücadele beIN SPORTS ekranlarından canlı yayınlanacak.

İlgili Haberler
Okan Buruk herkesi topladı! Derbi için tek bir isteği varOkan Buruk herkesi topladı! Derbi için tek bir isteği var
İsmail Kartal'dan Galatasaray'a gözdağı: 10 kişiyle yendim, yine yeneceğimİsmail Kartal'dan Galatasaray'a gözdağı: 10 kişiyle yendim, yine yeneceğim
Kerem Aktürkoğlu'ndan Galatasaray derbisi öncesi özel talepKerem Aktürkoğlu'ndan Galatasaray derbisi öncesi özel talep
Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin VAR hakemi belli olduGalatasaray-Fenerbahçe derbisinin VAR hakemi belli oldu
Derbide gözler onların üzerinde! Avrupa devleri tribündeDerbide gözler onların üzerinde! Avrupa devleri tribünde
Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Haberler.com
Bu haber 16 sitede yayınlandı.
İstanbul'da iş yerlerine kurşun yağdırıp 10 milyon liraya kadar haraç istediler! 13 gözaltı

Kurşunlayıp 10 milyon istediler! Silahı resepsiyona bırakmışlar
Meteoroloji'den İstanbul için yeni sel uyarısı! Salı gününe dikkat

Tarih verildi! İstanbul için yeni sel uyarısı
Altında deprem! 3 aydır böylesi görülmemişti

Piyasalarda hesaplar şaştı! 3 ay sonra bir ilk
Adana'da trafikte aracın önüne yatıp üzerine çıktı, sürücü inince aracı çalıp kaçtı

Önce aracın önüne yattı, sürücü iner inmez planı ortaya çıktı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Rus gençlerin yeni akımı dehşete düşürdü

Ellerindeki çekiçlerin nedeni pes dedirtti
20 dönümlük tarlada korkutan olay! Dev yarıklar oluştu

20 dönümlük tarlada korkutan olay
Araba fiyatına satılan telefonda büyük kriz! Dev şirket sessizliğini bozdu

Araba fiyatına satılan telefonda büyük kriz! Dev şirket sessizliğini bozdu
Kabine bugün toplanıyor! Ana gündem fon soruşturması

Türkiye'nin gözü bu toplantıda! Masada yüz binlerce liralık ödeme var
Etimesgut'ta oto sanayide çalışan Mia Uyanık, yoğun tempoda 50 kilo verdi

Fenomenliği bırakıp sanayiye girdi! Son hali herkesi şaşkına çevirdi
Unutkanlığının bedeli ağır oldu! Gördüğü manzara sonrası depresyona girdi

Unutkanlığın bedeli ağır oldu
Seçim gündemi ısındı! Sinan Oğan uzun zaman sonra böyle görüntülendi

Seçim gündemi ısındı! Sinan Oğan uzun zaman sonra böyle görüntülendi