NBA'de korkunç sakatlık! Takım arkadaşları gözyaşlarına boğuldu

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Nba'de Oklahoma City Thunder ile Los Angeles Clippers arasında oynanan karşılaşma, son dakikalarda yaşanan talihsiz sakatlıkla gölgelendi. Ev sahibi ekibin 108-101 kazandığı mücadelede Jalen Williams'ın yaşadığı sakatlık, salondaki herkesi endişelendirdi.

SMAÇ YAPMAK İSTERKEN YERE SERT DÜŞTÜ

Paycom Center'da oynanan karşılaşmanın bitimine 1 dakika 14 saniye kala potaya yönelen Jalen Williams, smaç yapmak için yükseldi. Bu sırada Los Angeles Clippers oyuncusu Kris Dunn ile temas yaşayan Williams, dengesini kaybederek pota altında yere düştü.

Sol bacağının üzerine düşen 25 yaşındaki basketbolcu, acı içinde yerde kaldı. Oyunun durmasının ardından sağlık ekipleri hızla sahaya girerek Williams'a müdahale etti.

TAKIM ARKADAŞLARI GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Williams'ın sakatlığının ardından sahada duygusal anlar yaşandı. Genç basketbolcunun durumunu gören bazı takım arkadaşları gözyaşlarını tutamazken, salondaki taraftarlar da büyük üzüntü yaşadı.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından sedyeyle sahadan çıkarılan Williams, kendisine destek veren taraftarları iki elinin başparmağını kaldırarak selamladı.

"SADECE ONUN İÇİN ÜZÜLÜYORUM"

Oklahoma City Thunder'ın yıldız oyuncusu Shai Gilgeous-Alexander, karşılaşmanın ardından verdiği röportajda takım arkadaşının yaşadığı sakatlık hakkında konuştu.

Gözyaşlarını tutmakta zorlanan Gilgeous-Alexander, "Sadece onun için üzülüyorum, bundan başka bir şey değil" ifadelerini kullandı.

THUNDER KAZANDI AMA SEVİNEMEDİ

Oklahoma City Thunder, Los Angeles Clippers karşısında parkeden 108-101 galip ayrıldı. Ancak maçın son bölümünde Jalen Williams'ın yaşadığı ağır sakatlık, galibiyet sevincinin önüne geçti.