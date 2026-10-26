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Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin VAR hakemi belli oldu

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Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin VAR hakemi belli oldu Haber Videosunu İzle
Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin VAR hakemi belli oldu
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Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında bu akşam oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin VAR hakemi İspanyol Carlos del Cerro Grande oldu. Saat 21.30'da başlayacak dev karşılaşmayı Atilla Karaoğlan yönetecek.

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe, RAMS Park'ta karşı karşıya gelecek. Futbolseverlerin merakla beklediği dev derbi öncesinde VAR hakemi de açıklandı.

VAR'DA İSPANYOL HAKEM GÖREV YAPACAK

Merkez Hakem Kurulu (MHK), Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde VAR hakemi olarak İspanyol Carlos del Cerro Grande'nin görev yapacağını duyurdu. Kritik karşılaşmada AVAR hakemi ise Ferhan Kestanlıoğlu olacak.

DERBİYİ ATİLLA KARAOĞLAN YÖNETECEK

RAMS Park'ta oynanacak ve saat 21.30'da başlayacak mücadelede Atilla Karaoğlan düdük çalacak. İki ezeli rakibin karşı karşıya geleceği derbide gözler hem sahadaki mücadelede hem de hakem kararlarında olacak.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorumlar (1)

Haber Yorumlarıserafet polat:

evet Doğru bir karar her iki takım. için

Yorum Beğen1
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