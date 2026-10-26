Helin Kandemir’le yeniden bir arada! Dorukhan Toköz’den aşk pozu

Helin Kandemir’le yeniden bir arada! Dorukhan Toköz’den aşk pozuGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bir süredir ayrıldıkları konuşulan Helin Kandemir ve Dorukhan Toköz’den yeni aşk pozları geldi. Futbolcunun paylaşımına eklediği siyah kalp ve seçtiği şarkı dikkat çekti.
Oyuncu Helin Kandemir’le futbolcu Dorukhan Toköz’ün ayrıldığı konuşuluyordu. Toköz’ün sevgilisiyle yeni fotoğraflarını paylaşması, çiftin yeniden bir araya geldiğini gösterdi.
AYRILIK İDDİALARININ ARDINDAN AŞK POZU
Dorukhan Toköz, oyuncu Helin Kandemir’le birlikteliğini sosyal medya hesabından paylaştığı yeni fotoğraflarla gözler önüne serdi. İlişkilerini bir süredir gözlerden uzak yaşayan çift, ayrılık iddialarının ardından yeniden birlikte görüntülendi.
Toköz’ün paylaşımına siyah kalp emojisi eklemesi ve fotoğraflara Kenan Doğulu’nun “Kandırdım” şarkısını seçmesi de dikkat çekti.