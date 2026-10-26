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Vadi İstanbul’un otoparkında selin izleri! Çok sayıda araç çamura bulandı

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İstanbul’da 14 Ekim’de etkili olan ve 8 kişinin hayatını kaybettiği sel felaketinin ardından Sarıyer Ayazağa’daki Vadi İstanbul alışveriş merkezinin kapalı otoparkını su bastı. Otoparkta sular altında kalan çok sayıda araç, sel suyunun çekilmesinin ardından çamura bulanmış halde kaldı. Hasar gören araçlar çekicilerle otoparktan çıkarılırken, o anlar vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı.

Ayazağa’da Kağıthane Deresi’nin taşmasıyla oluşan sel, Vadi İstanbul’un otoparkında büyük hasara yol açtı. Otoparkta bulunan çok sayıda vatandaş aracını uzun süre bulunduğu yerden çıkaramadı.

OTOPARKTAKİ ARAÇLAR ÇAMURA GÖMÜLDÜ

Sel suyunun çekilmesinin ardından otoparkta ortaya çıkan görüntülerde, aralarında lüks modellerin de bulunduğu araçların tavanlarına kadar çamurla kaplandığı görüldü. Görüntülerde bazı araçların bagajlarının açık kaldığı, zeminin çamur ve su birikintileriyle kaplandığı dikkat çekti.

Otoparkta hasar tespiti yapan görevlilerin araçlar arasında dolaştığı anlar da kayda alındı. Bazı araçların ön kısımlarında, suyun sürüklediği atıkların biriktiği görüldü.

HASARLI ARAÇLAR ÇEKİCİLERLE TAŞINIYOR

Selde ağır hasar gören araçların otoparktan çıkarılması için çalışma başlatıldı. Otoparkın çıkış tünelinde araç yüklü çekicilerin sıraya girdiği anlar kaydedildi. İstanbul’da selden zarar gören araçlar, sahiplerinin başvurusu üzerine bekletildikleri otoparklardan teslim edilmeye başlandı.

Vadi İstanbul yönetimi ise sel sonrası yaptığı açıklamada, otoparkların geçici süreyle kullanıma kapatıldığını, ziyaretçilerin alışveriş merkezine toplu taşımayla ulaşabileceğini duyurdu.

İSTANBUL’DA SON 84 YILIN EN ŞİDDETLİ YAĞIŞI

İstanbul, 14 ve 15 Ekim’de etkili olan şiddetli sağanakla son yılların en büyük sel felaketlerinden birini yaşadı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, bazı bölgelerde metrekareye 272 kilograma kadar yağış düştüğünü açıkladı. İstanbul Valisi Davut Gül de bu miktarın 1942'den bu yana ölçülen en yüksek değer olduğunu belirtti.

Selde Sarıyer, Kağıthane, Beykoz, Fatih ve Zeytinburnu başta olmak üzere birçok ilçe etkilendi. Kağıthane Deresi taştı, Ayazağa ve Beykoz’da araçlar sürüklendi, bazı bölgelerde elektrik, doğal gaz ve su kesintileri yaşandı. İstanbul Havalimanı’nda 51 sefer alternatif havalimanlarına yönlendirilirken 19 sefer iptal edildi. Kentte yüz yüze eğitime ara verildi.

8 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Vali Gül’ün 19 Ekim’de açıkladığı bilançoya göre selde hayatını kaybedenlerin sayısı 8'e yükseldi, 1 kişinin bulunması için arama çalışmaları sürüyor. Kentte 3 bin konut ve iş yerinin hasar gördüğünü belirten Gül, yaklaşık 60 milyon liralık zarar tespit edildiğini ve hak sahiplerine ödemelerin başladığını açıkladı.

Selin ardından AFAD koordinasyonunda İstanbul’da 3 bin 55 kişi kurtarıldı. Adalet Bakanı Akın Gürlek ise sel felaketiyle ilgili adli soruşturma başlatıldığını duyurdu.

VADİ İSTANBUL’DA İMAR TARTIŞMASI

Selin ardından Vadi İstanbul’un bulunduğu alanın imar geçmişi de tartışma konusu oldu. Eski İBB Meclis Üyesi Hüseyin Sağ, projenin Kağıthane Deresi kenarında ve orman alanı içinde yer aldığını öne sürdü. Sağ, alanın imar sürecinin 2004 yılında, Kadir Topbaş’ın belediye başkanlığı döneminde İBB Meclisi’nde başladığını savundu. Bazı uzmanlar da adında “vadi”, “dere” ya da “göl” geçen bölgelerin şiddetli yağışlarda eski su yollarına dönebileceği uyarısında bulundu.

Kaynak: Haberler.com
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