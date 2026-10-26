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Arda Güler, El Clasico'ya damga vurdu! İspanyollar hayran kaldı

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Arda Güler, El Clasico'ya damga vurdu! İspanyollar hayran kaldı
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Real Madrid'in Barcelona'yı 2-1 mağlup ettiği El Clasico'da Arda Güler, sergilediği performansla İspanyolları kendine hayran bıraktı. Özellikle Real Madrid'in ikinci golü öncesinde attığı pasla ağızları açık bırakan milli yıldız, İspanyol basınından ve taraftarlardan övgü topladı. Arda'yı "uzaylı" olarak nitelendiren taraftarlar, genç futbolcuyu Avrupa'nın en iyi pasörlerinden biri olarak gösterdi.

  • La Liga'nın 10. haftasında Camp Nou'da oynanan El Clasico'yu Real Madrid, Kylian Mbappe'nin golleriyle Barcelona'yı 2-1 mağlup etti.
  • İlk 11'de başlayan ve 90+4 dakika sahada kalan Arda Güler, hücum organizasyonlarındaki rolü ve Mbappe ile kurduğu bağlantılarla İspanyol basınından övgü aldı.
  • Real Madrid puanını 24'e yükseltirken Barcelona 27 puanda kaldı.

İspanya La Liga'nın 10. haftasında Barcelona ile Real Madrid, Camp Nou'da karşı karşıya geldi. Büyük heyecana sahne olan mücadeleyi Real Madrid, Kylian Mbappe'nin attığı gollerle 2-1 kazandı. İlk 11'de başladığı karşılaşmada 90+4 dakika sahada kalan Arda Güler, performansıyla İspanyol basınından ve taraftarlardan övgü aldı.

İSPANYOL BASININDAN ARDA GÜLER'E ÖVGÜ

İspanyol basını, milli futbolcunun özellikle hücum organizasyonlarındaki rolüne dikkat çekti. Arda'nın Real Madrid'in geliştirdiği tehlikeli ataklarda önemli görev üstlendiği ve Kylian Mbappe ile etkili bağlantılar kurduğu belirtildi.

Genç futbolcunun maç içerisinde tehlikeli bir bölgede top kaybı yaptığı ancak kaleci Lunin'in gole izin vermediği de değerlendirmelerde yer aldı. Arda'nın ilk yarının sonlarına doğru Yan Diomande'yi kaleciyle karşı karşıya bıraktığı, ancak takım arkadaşının fırsatı değerlendiremediği aktarıldı.

"TOPA HER DOKUNDUĞUNDA BİR ŞEYLER OLUYOR"

İspanyol gazetesi Mundo Deportivo, Arda Güler'in performansını değerlendirirken şu ifadeleri kullandı:

"Kalite... Topa her dokunduğunda Real Madrid'in hücumunda bir şeyler oluyor"

"TAM BİR CANAVAR, UZAYLI GİBİ"

Arda Güler'in El Clasico'daki performansı Real Madrid taraftarlarından da tam not aldı. Bir taraftar, milli futbolcunun maç boyunca yaptıklarını değerlendirerek şu yorumu yaptı:

"Arda Güler'in maç özeti de ne böyle? Nasıl bir oyuncu yetiştirmişiz! Tam bir canavar, uzaylı gibi."

"AVRUPA'NIN EN İYİ PASÖRLERİNDEN BİRİ"

Bir başka Real Madrid taraftarı ise Arda Güler'in pas kalitesine dikkat çekerek genç yıldızı Avrupa'nın en iyileri arasında gösterdi.

"Bellingham'ın üç oyuncu arasından çıkardığı sanat eseri gol bir yana, Arda Güler'in pası da tek kelimeyle müthiş. Ne dokunuş ama! Hem hızlı hem dikine… Avrupa'nın en iyi pasörlerinden biri."

REAL MADRID SON DAKİKALARDA KAZANDI

Karşılaşmanın 41. dakikasında Mbappe'nin golüyle öne geçen Real Madrid, ilk yarıyı 1-0 üstün tamamladı. Barcelona, 61. dakikada Raphinha ile beraberliği yakalasa da 87. dakikada bir kez daha sahneye çıkan Mbappe, takımına galibiyeti getirdi. Bu sonuçla Real Madrid puanını 24'e yükseltirken, Barcelona 27 puanda kaldı.

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Kaynak: Haberler.com
Bu haber 5 sitede yayınlandı.
Haberler.com
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Yorumlar (6)

Haber YorumlarıA.talha Durgut:

maçı izlemesek bu yalancı haberler com a inanacağım. Ulan sahada kimin nasıl mücadelesini biz gördük. Yalakalık yapmaya gerek yok..

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Haber Yorumlarıfyr8swy2jk:

maçı biz de izledik teneke, tek eksiği defansif yönü çok zayıftı çünkü 8-9 numara gidi değil, sol ayakla sağ açık oynattı davar Mourinho, Mbappe kaçırdığı asisti görmedin heralde

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Haber YorumlarıNeyzen Erdinç Bal:

İnanılmaz özgüvenli ve etkili oynamış. İkinci golde çok büyük katkısı var. Tebrikler Arda.

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Haber YorumlarıErkan Ulusoy:

Maci izlemesek inanacağız adam ruh gibi sahada gezdi hızlanması gerek çok yavaş çokkkk

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Haber Yorumlarır5qbvw8cyx:

ne kadar yalan söylüyorsun maçı dinledim ben ada öyle dediğin gibi oynamamış

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Haber YorumlarıHeisenberg:

maçın tamamını izledim. evet güzel oynadı. bence asıl yeri orta sahadan gol pozisyonu üretmek neyse. öyle yok uzaylı gibi oynadı yok uçtu kaçtı gibi bişey olmadı. herkes kadar oynadı.

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