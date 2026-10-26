Arda Güler, El Clasico'ya damga vurdu! İspanyollar hayran kaldı

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İspanya La Liga'nın 10. haftasında Barcelona ile Real Madrid, Camp Nou'da karşı karşıya geldi. Büyük heyecana sahne olan mücadeleyi Real Madrid, Kylian Mbappe'nin attığı gollerle 2-1 kazandı. İlk 11'de başladığı karşılaşmada 90+4 dakika sahada kalan Arda Güler, performansıyla İspanyol basınından ve taraftarlardan övgü aldı.

İSPANYOL BASININDAN ARDA GÜLER'E ÖVGÜ

İspanyol basını, milli futbolcunun özellikle hücum organizasyonlarındaki rolüne dikkat çekti. Arda'nın Real Madrid'in geliştirdiği tehlikeli ataklarda önemli görev üstlendiği ve Kylian Mbappe ile etkili bağlantılar kurduğu belirtildi.

Genç futbolcunun maç içerisinde tehlikeli bir bölgede top kaybı yaptığı ancak kaleci Lunin'in gole izin vermediği de değerlendirmelerde yer aldı. Arda'nın ilk yarının sonlarına doğru Yan Diomande'yi kaleciyle karşı karşıya bıraktığı, ancak takım arkadaşının fırsatı değerlendiremediği aktarıldı.

"TOPA HER DOKUNDUĞUNDA BİR ŞEYLER OLUYOR"

İspanyol gazetesi Mundo Deportivo, Arda Güler'in performansını değerlendirirken şu ifadeleri kullandı:

"Kalite... Topa her dokunduğunda Real Madrid'in hücumunda bir şeyler oluyor"

"TAM BİR CANAVAR, UZAYLI GİBİ"

Arda Güler'in El Clasico'daki performansı Real Madrid taraftarlarından da tam not aldı. Bir taraftar, milli futbolcunun maç boyunca yaptıklarını değerlendirerek şu yorumu yaptı:

"Arda Güler'in maç özeti de ne böyle? Nasıl bir oyuncu yetiştirmişiz! Tam bir canavar, uzaylı gibi."

"AVRUPA'NIN EN İYİ PASÖRLERİNDEN BİRİ"

Bir başka Real Madrid taraftarı ise Arda Güler'in pas kalitesine dikkat çekerek genç yıldızı Avrupa'nın en iyileri arasında gösterdi.

"Bellingham'ın üç oyuncu arasından çıkardığı sanat eseri gol bir yana, Arda Güler'in pası da tek kelimeyle müthiş. Ne dokunuş ama! Hem hızlı hem dikine… Avrupa'nın en iyi pasörlerinden biri."

REAL MADRID SON DAKİKALARDA KAZANDI

Karşılaşmanın 41. dakikasında Mbappe'nin golüyle öne geçen Real Madrid, ilk yarıyı 1-0 üstün tamamladı. Barcelona, 61. dakikada Raphinha ile beraberliği yakalasa da 87. dakikada bir kez daha sahneye çıkan Mbappe, takımına galibiyeti getirdi. Bu sonuçla Real Madrid puanını 24'e yükseltirken, Barcelona 27 puanda kaldı.

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Kaynak: Haberler.com