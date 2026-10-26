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Nizip'te Fıstık Hali'nde kapı bekçinin üzerine düştü, bel ve kalçası kırıldı

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Nizip'te Fıstık Hali'nde kapı bekçinin üzerine düştü, bel ve kalçası kırıldı
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Gaziantep'in Nizip ilçesindeki Fıstık Hali'nde iddiaya göre bir kişi ara kapıyı kapattığı sırada yerinden çıkan kapı, hal bekçisinin üzerine düştü. Beli ve kalçasında kırıklar oluşan bekçi Nizip Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Gaziantep'in Nizip ilçesinde Fıstık Hali'nde yerinden çıkan kapı, hal bekçisinin üzerine düştü. Belinde ve kalçasında kırıklar oluşan bekçi hastaneye kaldırılırken, o anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, Nizip ilçesi Atatürk Mahallesi'nde bulunan Fıstık Hali'nde meydana geldi. İddiaya göre, fıstık halinde bulunan bir kişi ara kapıyı kapattığı sırada kapı yerinden çıkarak hal bekçisinin üzerine düştü. Çevredeki esnafın yardımıyla kapının altından çıkarılan bekçi için olay yerine ambulans çağrıldı. Yaralı bekçi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Nizip Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Bekçinin belinde ve kalçasında kırıklar oluştuğu öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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