Bursa'da 2 güvenlik görevlisinin öldüğü kazada alkollü sürücü hakim karşısında! 10 yaşındaki çocuk: Ben babasız ne yapacağım?

BURSA'da cipiyle tali yola dönerken çarptığı otomobilde bulunan güvenlik görevlileri Yalçın Öz (46) ile Olgun Yıldız'ın (47) ölümüne neden olan alkollü sürücü Gülçin Yeni'nin (35) yargılanmasına başlandı. Duruşmada Yeni'ye 'Gülçin abla' diye hitap eden, Olgun Yıldız'ın epilepsi hastası oğlu E.Y. (10), "Kazadan önce babam beni okula götürüyordu. Her okul çıkışı beni alırdı. Şimdi babamın mezarına gidiyorum. Her derdimi babama anlatıyordum. Ben babasız ne yapacağım? Gülçin abladan sonuna kadar şikayetçiyim" diyerek gözyaşlarına boğuldu.

Kaza, 21 Ağustos'ta saat 02.30 sıralarında, Nilüfer ilçesi Çalı Mahallesi Ahıska Caddesi'nde meydana geldi. Alaaddinbey Caddesi'ne dönmeye çalışan Yalçın Öz yönetimindeki 34 NVG 362 plakalı otomobil ile Ahıska Caddesi'nde seyir halindeki Gülçin Yeni'nin kullandığı 16 GY 114 plakalı cip çarpıştı. Otomobil sürüklenirken, cip park halindeki 2 araca daha çarptı. İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde otomobil sürücüsü Yalçın Öz ile yanındaki Olgun Yıldız'ın yaşamlarını yitirdiği belirlendi. Cip sürücüsü Gülçin Yeni ile yanındaki arkadaşı Yağmur Y. ise yaralandı.

2 çocuk babası Yalçın Öz ve 1 çocuk babası Olgun Yıldız'ın cenazeleri, Bursa Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsinin ardından toprağa verildi. Öz ile Yıldız'ın bir fabrikada güvenlik görevlisi olarak çalıştıkları, bağlı oldukları firmanın diğer fabrikasını kontrole giderken kazanın yaşandığı bildirildi.

ALKOLÜN ETKİSİNİN GEÇTİĞİNİ SANMIŞ

Hastanedeki tedavisinin ardından ifadesi alınan Gülçin Yeni, "Kazada ben de ağır yaralandım. Olay günü saat 02.40 sıralarında aracımla Çalı Yolu'nda seyrederken, trafik ışıklarına geldiğimde beyaz bir otomobil sola tali yola dönmek için önüme kırdı. Durmak için frene bastım ama duramadım. Sonra kendimi hastanede buldum. Karşı taraf için çok üzgünüm. Karşı taraf, kaza anında sola dönerken sinyal vermedi. Trafik ışıkları bana sarı yanıp sönüyordu. Kazadan 2 saat önce alkol almıştım. Etkisinin geçtiğini sanıyordum. Araç kullanırken bilinçliydim. Yaşanan kaza nedeniyle çok üzgünüm" dediği öğrenildi.

Taburcu edildikten sonra adliyeye sevk edilen Gülçin Yeni, 11 Eylül'de tutuklandı. Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma tamamlanarak iddianame hazırlandı. Bursa 9'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen iddianamede 1.09 promil alkollü olduğu belirtilen Gülçin Yeni'nin 'Bilinçli taksirle ölüme neden olma' suçundan 2 yıl 8 aydan 22,5 yıla kadar hapsi talep edildi.

Kazanın güvenlik kamerası ile olay yerinde çekilen cep telefonu görüntüleri de dava dosyasına girdi. Görüntülerde Yalçın Öz'ün, kullandığı otomobille dönüş yaptığı sırada Gülçin Yeni'nin cipiyle çarpıştığı görüldü. Kazanın ardından çekilen cep telefonu görüntülerinde ise yaralı haldeki alkollü sürücünün, sağlık ekiplerine aracındaki hasarın durumunu sorduğu yer aldı. Görüntülerde ayrıca Yeni'nin kazanın ardından cep telefonuyla ilgilendiği görüldü.

Gülçin Yeni'nin yargılamasına Bursa 9'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlandı. Duruşmaya tutuklu sanık Gülçin Yeni'nin yanı sıra Olgun Yıldız'ın eşi Gülsüm Yıldız, oğlu E.Y., Yalçın Öz'ün eşi Canan Öz, kızları N.Ö ile R.R.Ö., ölenlerin yakınları ve taraf avukatları katıldı. Duruşmada savunması istenen sürücü Gülçin Yeni, "Öncelikle bu olayı yaşadığım için çok üzgünüm. Doğum günüm nedeniyle Arkadaşım Yağmur Y. ile birlikte bağ evine gitmiştik. Saat 02.00 sıralarında eski eşim aradı ve kızımın hastalandığını söyledi. Bunun üzerine Yağmur ile yola çıktık. Bağ evinde alkol almıştık ama bilincim yerindeydi. Yolda giderken birden önüme çıktılar. Fren sıktım ama duramadım. 70-80 kilometre hızla gidiyordum. Ölen şahısların aracı birden yola çıktı. Böyle olmasını istemezdim. Kaza nedeniyle ben de ağır yaralandım. 2 kez ameliyat oldum. Ciğerlerim söndü. Tahliyemi talep ediyorum" dedi.

Sanık Gülçin Yeni'nin ardından mahkeme heyeti kazada ölen Olgun Yıldız'ın eşi Gülsüm Yıldız'a söz verdi. Kazanın olduğu gün eşinin gece vardiyasında çalıştığını dile getiren Yıldız, "Eşim kaza yerinde öldü. Ancak sanık olay yerinde aracının derdine düştü. Kayıtlarda sanık hızlı şekilde ilerliyordu. Ben yüce mahkemenin adaletine güveniyorum. Sanığın cezalandırılmasını talep ediyorum" dedi.

BEN BABASIZ NE YAPACAĞIM?

Gülsüm Yıldız'ın ardından oğlu E.Y.'ye söz verildi. Babası ile aralarının çok iyi olduğunu söyleyen E.Y., "Babam beni okula götürürdü. Her okul çıkışı beni alırdı. Her derdimi babama anlatıyordum. Şimdi babamın mezarına gidiyorum. Ben babasız ne yapacağım. Sonuna kadar şikayetçiyim" diye gözyaşı döktü.

Mahkeme başkanı E.Y.'nin ardından bu kez Yalçın Öz'ün eşi Canan Öz'e söz verdi. Kaza sırasında eşinin ve ölen Olgun Yıldız'ın çalıştığını hatırlatan Öz, "Sanık keyfe keder eğleniyordu. Ancak bizimkiler çalışıyordu. Ben de şoförüm. Sanık 70-80 kilometre hızla gittiğini iddia ediyor ya, o hızla bizimkilerin aracını bu kadar sürükleyebilir mi? Benim eşim çok kıymetlidir. İşinde, gücünde bir insandı. Ben şimdi kime soracağım? Ateş düştüğü yeri yakıyor. Adalete güveniyorum. Sonuna kadar şikayetçiyim" diye konuştu.

Canan Öz'ün ardından kızları N.Ö. ve R.R.Ö. de şikayetçi olduklarını beyan etti. Müştekileri de dinleyen mahkeme heyeti kaza sırasında yaralanan Gülçin Yeni'nin arkadaşı Yağmur Y.'yi tanık olarak dinledi. Gülçin Yeni'nin doğum günü nedeniyle Çalı Mahallesi'ndeki bağ evine gittiklerini belirten Yağmur Y., "Orada eğlenirken alkol aldık. Gülçin'in eski eşi aradı ve kızlarının rahatsızlandığını belirtti. Bunun üzerine Gülçin ile çıktık. Yolda ilerlerken, tali yoldan bir araç önümüze çıktı. Gülçin fren sıktı ama kaza oldu. Hızımız 70-80 kilometre arasındaydı" dedi.

ARACIN DURUMUNU SORAN BENDİM

Kazadan sonra Gülçin Yeni'nin aracının durumunu sorduğu görüntüler sorulması üzerine Yağmur Y., "O Gülçin değildi, bendim. Orada kazayı, ne olduğunu, soruyordum. O sesler bana ait. Orada sağlık ekibinin yanındaki bendim. Başımın altında sarı bir bez vardı. Karanlıkta sanki sarı saçlar gibi görünüyordu. O yüzden Gülçin'e benzetildi. O sözleri ben şokun etkisiyle sordum" diye konuştu.

Taraf avukatlarının da dinlenmesinin ardından mahkeme heyeti, kazanın oluşumuna ilişkin görüntü tutanakları, kayıtları, olay yeri inceleme raporları, kolluk kuvvetleri raporları doğrultusunda kusur tespiti, hız tespiti, hızın ve sanıkta tespit edilen alkolün kazaya sebebiyet verip vermemesi konusunda İstanbul Adli Tıp Kurumu'ndan rapor isterken, sanığın tutukluluk halinin devam edilmesine karar verdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı