Gürsel Tekin: Özgür Özel, Kılıçdaroğlu'ndan özür dilerse CHP'ye dönebilir

CHP Genel Koordinatörü Gürsel Tekin, gazeteci Sinan Burhan'ın yönettiği Türkiye Basın Federasyonu'nun "Anadolu Sohbetleri" programında merak edilen soruları yanıtladı. Yeni parti tartışmalarından cumhurbaşkanı adaylığına, İBB Meclisi'ndeki dengelerden dış politikaya kadar birçok konuda açıklamalarda bulunan Tekin, Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'e dikkat çeken bir çağrı yaptı.

"CUMHURBAŞKANI ADAYIMIZ VAR, GÜNÜ GELİNCE AÇIKLANACAK"

CHP'nin cumhurbaşkanı adaylığı konusunda hazırlıklı olduğunu savunan Tekin, " Cumhuriyet Halk Partisi'nin milletin güvenini alabilecek, donanımlı, birikimli bir cumhurbaşkanı adayı zaten vardır. Günü geldiğinde bu isim Genel Başkanımız tarafından açıklanacaktır. Yeni parti uçuyor mu? Yeni partinin adayı kim olur bilemem, Özgür Bey'de de böyle bir niyet görmüyorum" dedi.

İBB MECLİSİ İÇİN CUMHUR İTTİFAKI UYARISI

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'ndeki siyasi dengelere de değinen Tekin, istifalar ve göreve iadelerin ardından meclisteki üye sayılarının birbirine oldukça yaklaştığını belirtti. Bu durumun meclis başkanvekilliğinin Cumhur İttifakı'na geçmesi riskini doğurabileceğini ifade eden Tekin, CHP'nin kazandığı belediyelerin korunması için destek vermeye devam edeceklerini söyledi.

Tekin, "Biz geldiğimiz günden itibaren her türlü kötülüğe rağmen, ilçeler dahil olmak üzere Cumhuriyet Halk Partisi'nin kazanmış olduğu belediyelerin muhafaza edilmesi için koşulsuz, talepsiz her türlü desteği verdik. Şimdi biz değil, yeni parti 'ayrılalım' dediler. Önümüzdeki günlerde nasıl bir tablo çıkacak bilmiyorum ama bir seçim olduğunda, her şeye rağmen kazandığımız ildeki belediyenin devamı için desteğimizi sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

"BUTLAN YÖNETİMİ DİYENLERİN NE SÖYLEDİĞİNİN ÖNEMİ YOK"

CHP yönetimine ilişkin "Butlan Yönetimi" ve "Mutlak Yönetim" nitelendirmelerine de tepki gösteren Tekin, parti içindeki tartışmaların temelinde kurultay ve kongre süreçlerinde yaşandığını öne sürdüğü usulsüzlüklerin bulunduğunu savundu.

Bazı kişilerin delegelere para karşılığında müdahale ettiğini iddia eden Tekin, bu konuda ellerinde belgeler bulunduğunu ileri sürdü.

Tekin, "Bize 'Butlan Yönetimi' veya 'Mutlak Yönetim' diyorlar. Bu işi bu noktaya getiren, parayla delege halleden müteahhit çeteleridir. O yüzden onların ne söylediğinin hiçbir önemi yok. Kendilerine güveniyorlarsa, basına baskı yapmayı bıraksınlar ve istedikleri ekranda belgeleriyle karşımıza çıksınlar" dedi.

"TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİNİ SONUNA KADAR DESTEKLİYORUM"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin çağrısıyla başlayan "Terörsüz Türkiye" sürecini değerlendiren Tekin, terör sorununun çözümünün siyasi hesapların üzerinde tutulması gerektiğini vurguladı.

Sürece başından itibaren destek verdiğini belirten Tekin, "Sayın Bahçeli bu açıklamayı ilk yaptığında kendisini kutlamış bir insanım. 2008 yılında 'Bu sorun CHP ve MHP olmadan çözülemez' demiştim ve haklı çıktım. Bugün iktidarın, MHP'nin ve CHP'nin bu yöndeki çabası çok önemlidir ve daha da hızlı yürütülmelidir. Süreci sonuna kadar destekliyorum" ifadelerini kullandı.

"MİLLİ MESELELER İÇ POLİTİKA MALZEMESİ YAPILMAMALI"

Dış politikaya ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Tekin, Mekke İttifakı, Bedir İttifakı ve Libya ile imzalanan Deniz Yetki Alanları Anlaşması gibi konuların parti siyasetinden bağımsız ele alınması gerektiğini söyledi.

Türkiye'nin uluslararası alandaki çıkarlarının her koşulda savunulması gerektiğini belirten Tekin, "Dış politikada çok netiz; ülkemizin çıkarları neyi gerektiriyorsa, iktidarda kimin olduğunun hiçbir önemi olmadan onu sonuna kadar destekleriz. Türkiye; Orta Doğu'dan Afrika'ya kadar sınırlarının dışında gücünü gösteren bir ülkedir, bu girişimler milli çıkar açısından son derece doğrudur" dedi.

"TÜRKİYE'DE 7-8 MİLYON UYUŞTURUCU BAĞIMLISI VAR"

Türkiye'nin karşı karşıya olduğu en büyük sorunlardan birinin uyuşturucu kullanımı olduğunu savunan Tekin, ekonomik kriz, yoksulluk ve işsizliğin yanı sıra bağımlılıkla mücadelenin de öncelikli gündem maddesi olması gerektiğini söyledi.

Türkiye'de 7 ila 8 milyon uyuşturucu bağımlısı bulunduğunu ileri süren Tekin, bu sorunun milyonlarca aileyi doğrudan etkilediğini belirtti.

Tekin, "Türkiye genelinde 7 ila 8 milyon uyuşturucu bağımlısı bulunuyor. Bu rakam, bağımlıların aileleri de hesaba katıldığında ortalama 20 milyon vatandaşımızın doğrudan bu sorunla boğuştuğu anlamına gelir. Ancak ne basında ne de siyasette bu durum yeterince gündeme getirilmiyor" ifadelerini kullandı.

Uyuşturucuyla mücadelede daha kapsamlı adımlar atılması gerektiğini belirten Tekin, sorunun Türkiye'nin 81 ilinde de ciddi boyutlara ulaştığını savundu.