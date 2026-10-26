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Sinem Kobal kızı Leyla’yı paylaştı

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Sinem Kobal kızı Leyla’yı paylaştı
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Oyuncu Sinem Kobal, kızı Leyla’nın mutfaktaki görüntüsünü takipçileriyle paylaştı. Kızının yüzünün görünmediği kareye “Leyla” notunu düşüp kalp emojisi ekledi.

Kendisi gibi oyuncu Kenan İmirzalıoğlu ile evli olan Sinem Kobal, sosyal medya hesabından küçük kızı Leyla’nın mutfakta çekilen görüntüsünü paylaştı. Tezgâhın başında görülen Leyla’nın yüzü kadraja girmezken Kobal, paylaşımına kızının adını ve kalp emojisini ekledi.

Ailesiyle geçirdiği anları zaman zaman takipçileriyle paylaşan Kobal’ın bu kez küçük kızına yer vermesi dikkat çekti. Kısa görüntüde Leyla mutfakta annesinin yanındayken görülüyor.

KENAN İMİRZALIOĞLU İLE İKİ KIZLARI VAR

Sinem Kobal, 2016 yılında oyuncu Kenan İmirzalıoğlu ile evlendi. Çift, 2020’de ilk kızları Lalin’i, 2022’de ise ikinci kızları Leyla’yı kucaklarına aldı. Kobal’ın son paylaşımında yer verdiği Leyla’nın yüzünü göstermemesi de gözlerden kaçmadı. 

Ekim Devrim Manduz
Ekim Devrim Manduz
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