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İlçeyi karıştıran fotoğraf

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İlçeyi karıştıran fotoğraf
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Kartal Belediyesi’nin meclis oturumuna ait paylaştığı fotoğrafta AK Partili Meclis Üyesi Adem Yıldız’ın koltuğunun boşaltıldığının ortaya çıkması fotomontaj krizine yol açarken, belediye kaynakları olayın "personel işgüzarlığı" olduğunu savundu.

  • Kartal Belediyesi'nin resmi sosyal medya hesabından paylaşılan meclis oturumu fotoğrafı ile aynı toplantıya ait başka bir fotoğraf arasında, AK Parti İBB ve Kartal Belediye Meclis Üyesi Adem Yıldız'ın koltuğunun birinde dolu diğerinde boş görünmesi farkı bulunuyor.
  • Adem Yıldız, fotoğraftan dijital müdahaleyle çıkarıldığını öne sürerek Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel'e sosyal medya üzerinden tepki gösterdi ve durumu bütçe eleştirileriyle ilişkilendirdi.
  • Belediye kaynakları fotoğraftaki müdahalede kurumsal kasıt bulunmadığını, olayın bir personelin işgüzarlığı olduğunu belirtti; Gökhan Yüksel konuyla ilgili inceleme yapılması talimatını verdi.

Kartal Belediyesi’nin resmi sosyal medya hesabından paylaşılan meclis oturumu fotoğrafı, kamuoyunda geniş yankı uyandıran bir tartışmanın fitilini ateşledi. Paylaşılan kare ile aynı toplantıya ait başka bir fotoğraf karşılaştırıldığında ortaya çıkan fark, paylaşıma montaj veya yapay zeka yoluyla müdahale edilip edilmediği sorusunu gündeme getirdi.

FOTOĞRAFTAKİ BOŞ KOLTUK GÜNDEM OLDU

Karşılaştırılan karelerde, salonda önden üçüncü sırada oturan AK Parti İBB ve Kartal Belediye Meclis Üyesi Adem Yıldız’ın koltuğu dikkat çekti. Fotoğraflardan birinde Yıldız’ın koltuğunda oturduğu görülürken, belediyenin resmi hesabından yapılan paylaşımda aynı koltuğun tamamen boş görünmesi şüphe yarattı. Görüntülerdeki bu farklılığın nedeni henüz bağımsız bir teknik incelemeyle doğrulanmasa da fotomontaj iddiası kısa sürede yayıldı.

YILDIZ'DAN GÖKHAN YÜKSEL'E SERT TEPKİ

Fotoğraftan dijital müdahaleyle çıkarıldığını öne süren AK Partili Meclis Üyesi Adem Yıldız, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel’e sosyal medya hesabı üzerinden tepki gösterdi. Durumun bütçe eleştirileriyle bağlantılı olduğunu savunan Yıldız, açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "Herkes kendine yakışanı yapar! Sayın Gökhan Yüksel, bütçenizi eleştirdim diye beni fotoğraftan sildirmişsiniz. Eleştiriye tahammülünüz yoksa demokrasi nutukları atmayın!"

"KASIT YOK, PERSONEL İŞGÜZARLIĞI"

Olayın ardından Kartal Belediye Başkanlığı tarafında henüz resmi bir yazılı açıklama yapılmazken, belediye kaynakları fotoğraftaki müdahalede kurumsal bir kasıt bulunmadığını belirtti. Durumu "Olayda bir kasıt yok. Bir personelin işgüzarlığı bu fotoğraf" sözleriyle değerlendiren kaynaklar, Belediye Başkanı Gökhan Yüksel’in konuyla ilgili gerekli incelemenin yapılması talimatını verdiğini aktardı. Paylaşım öncesi onay ve editörlük sürecinin netleşmesiyle olayın aydınlatılması bekleniyor.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
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