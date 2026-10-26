Fenerbahçe'nin eski yıldızı Fransa'yı salladı! Bu adam gerçekten futbolcunun kralı

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Fenerbahçe'nin geçtiğimiz ocak ayında 9,5 milyon euro bonservis bedeliyle Rennes'e sattığı Sebastian Szymanski, Fransız ekibindeki başarılı performansını sürdürüyor.

Rennes'in sahasında Strasbourg'u konuk ettiği karşılaşmada ilk gol, 34. dakikada Boulaye Dia'dan geldi. Ev sahibi ekip, 41. dakikada Szymanski'nin golüyle farkı ikiye çıkardı ve ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı.

SOL AYAĞIYLA ADETA FÜZE GÖNDERDİ

Karşılaşmanın 61. dakikasında bir kez daha sahneye çıkan Sebastian Szymanski, ceza sahası dışından sol ayağıyla yaptığı sert ve düzgün vuruşla topu ağlara gönderdi.

Polonyalı yıldızın uzak mesafeden attığı olağanüstü gol, Roazhon Park tribünlerini ayağa kaldırdı. Maçı iki golle tamamlayan 27 yaşındaki futbolcu, Rennes'in 3-0'lık galibiyetinde başrol oynadı.

RENNES ZİRVEYE YÜKSELDİ

Strasbourg karşısında aldığı galibiyetle puanını 16'ya yükselten Rennes, maç fazlasıyla Ligue 1'de liderlik koltuğuna oturdu. Rennes'in zirvedeki yerini koruyup koruyamayacağını ise PSG ile Lyon arasında oynanacak karşılaşmanın sonucu belirleyecek. İki takımın 14'er puanı bulunurken, mücadeleden galip ayrılan taraf liderliği devralacak. Karşılaşmanın beraberlikle sonuçlanması halinde ise Rennes haftayı zirvede tamamlayacak.

Kaynak: Haberler.com