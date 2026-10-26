Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Bulgaristan cumhurbaşkanı seçimi ikinci tura kaldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bulgaristan cumhurbaşkanı seçimi ikinci tura kaldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bulgaristan'da 25 Ekim'de yapılan cumhurbaşkanı seçiminin ilk turunu İliyana Yotova ve Kiril Valchev, oyların yüzde 34,75'ini alarak az farkla ilk sırada tamamladı. Andrey Gyurov ile Georgi Kandev yüzde 31,95'te kalırken, seçim 1 Kasım'da yapılacak ikinci tura kaldı.

Bulgaristan'da mevcut Cumhurbaşkanı İliyana Yotova ve cumhurbaşkanı yardımcısı adayı Kiril Valchev, 25 Ekim'de yapılan cumhurbaşkanı seçimlerinin ilk turunu az farkla ilk sırada tamamladı.

YOTOVA VE VALCHEV ZİRVEDE YER ALDI

Bulgaristan Merkez Seçim Komisyonunun (MSK) açıkladığı verilere göre, oyların yüzde 99,95'i sayılırken Yotova ve Valchev oyların yüzde 34,75'ini alarak ilk sırada yer aldı. Eski Başbakan Andrey Gyurov ile cumhurbaşkanı yardımcısı adayı Georgi Kandev ise oyların yüzde 31,95'ini aldı.

Öte yandan, ilk turda kayıtlı seçmenlerin yüzde 4,42'si "Kimseyi desteklemiyorum" hanesini tercih etti.

KATILIM EN DÜŞÜK SEVİYEDE KALDI

Bulgaristan'da 1992'den bu yana sekizinci kez yapılan cumhurbaşkanı seçimlerinde katılım oranının önceki seçimlere kıyasla en düşük seviyede kaldığı değerlendirildi. En yüksek katılım başkent Sofya'da, en düşük katılım ise Türklerin yoğun yaşadığı Kırcaali ilinde kaydedildi.

Seçime katılım oranının yüzde 50'nin altında kalması ve hiçbir aday çiftinin geçerli oyların yarısından fazlasını alamaması nedeniyle seçim ikinci tura kaldı.

İKİNCİ TUR SEÇİMLER 1 KASIM'DA 

Yotova-Valchev ile Gyurov-Kandev ikilileri, 1 Kasım'da yapılacak ikinci turda yarışacak. MSK'nin cumhurbaşkanı seçimlerinin ilk turuna ilişkin kesin sonuçları 27 Ekim'de açıklaması bekleniyor.

Kaynak: AA
Bu haber 39 sitede yayınlandı.
Acun Ilıcalı'dan Hull City itirafı! Satın almak için sıraya girdiler

Bombayı patlattı: Satın almak için...
Helin Kandemir’le yeniden bir arada! Dorukhan Toköz’den aşk pozu

Ayrıldıkları konuşulmuştu! Genç oyuncudan sevgilisiyle aşk pozu
Trump’ın sözleriyle konuşulan Nicki Minaj’ın eski hali ortaya çıktı

Trump’ın “Gözden kaçırmak zor” dediği Nicki Minaj’ın eski hali
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bu ilanın bedeli ağır oldu! Bakanlıktan emlak şirketine 28 bin 620 TL ceza

Ev hayali kuranları kandıran alçaklar! Neyse ki Bakanlık gerekeni yaptı
Derbide gözler onların üzerinde! Avrupa devleri tribünde

Bu akşam yapacakları kariyerlerini değiştirebilir!

'Bunlar beni tanımıyor' diyen fenomen çoban İlhan Orak, 18 yıl sonra hayvancılığı bıraktı

'Bunlar beni tanımıyor' diyen çoban! 18 yıl sonra işte son hali
Elektrik faturalarında yeni dönem! Sistem sil baştan değişiyor

Bu görüntü artık resmen tarih oluyor!
Rusların akılalmaz sızma planı! Yer altında yakalandılar

Dahice bir plan yaptılar ama sonu iyi olmadı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nobel ödüllü Prof. Dr. Sancar ile eşini kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nobel ödüllü Prof. Dr. Sancar'ı kabul etti
Hande Yener yeni tarzıyla sahne aldı

Ünlü şarkıcıyı yeni tarzıyla tanımak oldukça zor!