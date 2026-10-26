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Akondroplazi hastası Ezgi ile Mert, 3 yıllık aşklarını düğünle taçlandırdı! Damat masaya çıkıp oynadı

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Akondroplazi hastası Ezgi ile Mert, 3 yıllık aşklarını düğünle taçlandırdı! Damat masaya çıkıp oynadı
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Tekirdağ'ın Saray ilçesinde yaşayan akondroplazi (cücelik) hastası bankacı Ezgi İlim (27) ile belediye işçisi Mert İlim (30), 3 yıl önce arkadaş ortamında başlayan birlikteliklerini düğünle taçlandırdı. Aileleri, yakınları ve Saray Belediye Başkanı Abdül Taşyasan'ın katıldığı düğünde çiftin ilk dansı alkış aldı, kına gecesinde duygusal anlar yaşandı.

TEKİRDAĞ'ın Saray ilçesinde akondroplazi (cücelik) hastası Ezgi İlim (27) ve Mert İlim (30), yapılan düğünle hayatlarını birleştirdi.

3 YIL ÖNCE ARKADAŞ ORTAMINDA TANIŞTILAR

Saray ilçesinde yaşayan akondroplazi hastası bankacı Ezgi İlim ile belediye işçisi Mert İlim, 3 yıl önce arkadaş ortamında tanışarak başlayan birlikteliklerini evlilikle taçlandırdı. İlçede bir salonda gerçekleştirilen düğüne çiftin aileleri, yakınları ve davetlilerin yanı sıra Saray Belediye Başkanı Abdül Taşyasan da katıldı.

İLK DANSLARI ALKIŞ ALDI

İlk dansları için sahneye çıkan çift, davetlilerden alkış aldı. Arkadaşlarının da yanlarında olduğu gecede çift, müziklerle doyasıya eğlendi.

KINA GECESİNDE DUYGUSAL ANLAR

Düğünde gerçekleştirilen kına gecesinde ise duygusal anlar yaşandı. Geleneksel kına merasimi güzel görüntülere sahne olurken, müzik gelini duygulandırdı.

Gecenin ilerleyen saatlerinde davetliler davul ve zurnayla çalınan müziklerle eğlendi. Damat Mert İlim, bir süre masanın üzerine çıkarak oynadı. Gece boyu süren eğlencede keyifli anlar yaşandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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