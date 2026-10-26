Abdülkerim Bardakcı'dan Fenerbahçe derbisi öncesi olay paylaşım

Abdülkerim Bardakcı'dan Fenerbahçe derbisi öncesi olay paylaşımGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Galatasaray'ın milli futbolcusu Abdülkerim Bardakcı, Fenerbahçe derbisi öncesinde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla dikkatleri üzerine çekti. İşte detaylar...
Trendyol Süper Lig’in 9. haftasında RAMS Park’ta oynanacak dev Galatasaray - Fenerbahçe derbisi öncesinde heyecan tırmanırken, sarı-kırmızılıların milli stoperi Abdülkerim Bardakcı’dan ezeli rakiplerine gönderme içeren bir hamle geldi.
ABDÜLKERİM'DEN DİKKAT ÇEKEN PAYLAŞIM
Sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulunan tecrübeli savunmacı, Galatasaray tribünlerinin ezeli rakipleri Fenerbahçe için söylediği meşhur tezahüratı kullandı. Bardakcı’nın sosyal medya hesabından yaptığı ve "Ayva çiçek açmış yaz mı gelecek? Fener Sami Yen'e nasıl gelecek?" sözlerine yer verdiği paylaşım, kısa sürede gündem oldu.
FENERBAHÇE TARAFTARINDAN TEPKİ
Sarı-kırmızılı taraftarların büyük ilgi gösterdiği bu paylaşıma Fenerbahçe taraftarlarından büyük tepki geldi ve derbi öncesi rekabetin dozunu daha da arttı.