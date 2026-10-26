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Abdülkerim Bardakcı'dan Fenerbahçe derbisi öncesi olay paylaşım

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Abdülkerim Bardakcı'dan Fenerbahçe derbisi öncesi olay paylaşım
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Galatasaray'ın milli futbolcusu Abdülkerim Bardakcı, Fenerbahçe derbisi öncesinde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla dikkatleri üzerine çekti. İşte detaylar...

Trendyol Süper Lig’in 9. haftasında RAMS Park’ta oynanacak dev Galatasaray - Fenerbahçe derbisi öncesinde heyecan tırmanırken, sarı-kırmızılıların milli stoperi Abdülkerim Bardakcı’dan ezeli rakiplerine gönderme içeren bir hamle geldi.

ABDÜLKERİM'DEN DİKKAT ÇEKEN PAYLAŞIM

Sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulunan tecrübeli savunmacı, Galatasaray tribünlerinin ezeli rakipleri Fenerbahçe için söylediği meşhur tezahüratı kullandı. Bardakcı’nın sosyal medya hesabından yaptığı ve "Ayva çiçek açmış yaz mı gelecek? Fener Sami Yen'e nasıl gelecek?" sözlerine yer verdiği paylaşım, kısa sürede gündem oldu. 

FENERBAHÇE TARAFTARINDAN TEPKİ

Sarı-kırmızılı taraftarların büyük ilgi gösterdiği bu paylaşıma Fenerbahçe taraftarlarından büyük tepki geldi ve derbi öncesi rekabetin dozunu daha da arttı.

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
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