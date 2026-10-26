Barselona'da can pazarı! Yolcu otobüsü dere yatağına uçtu, 83 kişi yaralandı

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İspanya’nın kuzeydoğusunda, dağlık bir yolda ilerleyen yolcu otobüsü yoldan çıkarak dere yatağına yuvarlandı. Kazada çok sayıda kişi yaralanırken, bölgeye geniş çaplı kurtarma ekibi sevk edildi.

20 METRELİK ŞARAMPOLDEN YUVARLANDI

Fogars de Montclus belediyesi sınırlarındaki BV-5114 karayolunun 18,4. kilometresinde, 25 Ekim Pazar günü saat 16.45 sıralarında meydana gelen kazada otobüs, yaklaşık 20 metrelik toprak setten aşağı yuvarlanarak devrildi. Sagales şirketine ait otobüsün, Fogars de Montclus ile Santa Fe del Montseny arasında çalışan 573 numaralı hatta sefer yaptığı öğrenildi.

Otobüsün, Fontmartina kamp alanından Fogars de Montclus yönüne giderken kaza yaptığı belirtildi. 65 koltuk kapasiteli otobüste kaza anında kaç kişinin bulunduğu henüz netlik kazanmadı.

YARALI SAYISI GİDEREK ARTTI

SEM’in kazanın ardından X hesabından yaptığı ilk açıklamada, muayene edilen 41 kişiden 20'sinin ağır yaralı olduğu bildirilmişti. Kurumun akşam saatlerinde yaptığı son değerlendirmede ise müdahale edilen kişi sayısı 83'e çıktı. Bu kişilerden 7'si ağır, 18'i orta, 58'i hafif yaralı olarak sınıflandırıldı.

Ağır yaralılar ambulans ve sağlık helikopterleriyle Granollers Hastanesi, Girona’daki Josep Trueta Hastanesi ve Barselona’daki Vall d’Hebron Hastanesi başta olmak üzere bölgedeki hastanelere kaldırıldı. Katalonya Sağlık Bakanı Olga Pane, yaralıların tamamının durumunun stabil olduğunu açıkladı.

BÖLGEYE ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ

Kaza yerine 23 ambulans, 2 sağlık helikopteri ve sağlık personeli ile itfaiyecilerden oluşan 3 ortak acil durum ekibi gönderildi. Katalonya itfaiyesi de havadan destek dahil çok sayıda ekiple kurtarma çalışmalarına katıldı. Yolcuların bir kısmı, itfaiyecilerin yardımıyla şevden yürüyerek yola çıktı.

Katalonya Sivil Savunma birimi, bölgesel acil durum planını alarm aşamasında devreye aldı. Kızılhaç, yaralanmadan kurtulan yolcular için Sant Celoni’de bir karşılama merkezi kurarken, kazazedelere psikolojik destek de sağlandı.

OTOBÜSTE ÇOK SAYIDA AYAKTA YOLCU VARDI

İspanyol basınına konuşan ve adı açıklanmayan bir yaralı yolcu, otobüste çok sayıda yolcunun ayakta seyahat ettiğini öne sürdü. Yolcu, otobüsün bir virajda taşa çarptığını ve ardından sürücünün kontrolü kaybetmesiyle aracın şarampole yuvarlandığını iddia etti. Bu anlatım resmi makamlarca henüz doğrulanmadı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Katalonya bölge polisi Mossos d’Esquadra, kazanın nedenlerini belirlemek amacıyla soruşturma başlattı. Otobüs şirketi Sagales ise yetkililerle iş birliği yaptığını ve kazanın koşullarının aydınlatılması için gerekli bilgileri vermeye hazır olduğunu açıkladı. BV-5114 karayolunun Fogars de Montclus ile Arbucies arasındaki bölümü trafiğe kapatıldı.

Kaynak: Xinhua