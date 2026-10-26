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Meghan Markle’ın babası Thomas Markle hakkında soruşturma: Çocuklarımı korumak için uzak durdum

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Meghan Markle’ın babası Thomas Markle hakkında soruşturma: Çocuklarımı korumak için uzak durdum
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Amerikalı eski oyuncu ve Prens Harry’nin eşi Sussex Düşesi Meghan Markle’ın babası Thomas Markle hakkında, Filipinler’de çocuklara yönelik cinsel istismar içerikli görüntüleri bulundurduğu iddiasıyla soruşturma yürütülüyor. Meghan, babasıyla arasındaki mesafenin çocuklarını korumak için olduğunu söyledi.

Filipinler’de, Meghan Markle’ın babası Thomas Markle’ın eski evinde bulunduğu öne sürülen çocuklara yönelik cinsel istismar içerikli görüntülerle ilgili soruşturma başlatıldı. İddiaları reddeden Markle hakkındaki inceleme sürerken Meghan, babasıyla arasındaki mesafenin ve çocuklarıyla iletişim kurmasına izin vermeme kararının nedenini açıkladı: “Çocuklarımı korumak.” 

THOMAS MARKLE HAKKINDA SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Filipinler polisi, Thomas Markle’ın Cebu’daki eski evinde bulunduğu öne sürülen görüntülere ilişkin inceleme yürütüyor. İddiaların, Meghan Markle’ın üvey kardeşi Thomas Markle Jr.’ın babasına ait eşyalar arasında şüpheli materyaller bulduğunu bildirerek yetkililere başvurmasının ardından gündeme geldiği aktarıldı. Yetkililer, materyallerin içeriğinin belirlenmesi için adli incelemenin sürdüğünü açıkladı. 

Thomas Markle iddiaları reddetti. Yetkililer, soruşturma tamamlanmadan kesin bir sonuca varılmaması gerektiğini belirtiyor. 

MEGHAN MARKLE: ÇOCUKLARIMI KORUMAK İSTEDİM

Meghan Markle, açıklamasında iddialardan derin üzüntü duyduğunu ve zarar görmüş olabilecek çocuklar için endişelendiğini söyledi. Düşes, babasıyla arasındaki mesafenin ve çocukları Archie ile Lilibet’in onunla iletişim kurmasına izin vermeme kararının nedenini şu sözlerle anlattı: “Umarım artık anlaşılabilir ki babamla aramdaki mesafenin ve çocuklarımızla iletişim kurmasına izin vermeme tercihimin tek bir nedeni vardı: Çocuklarımı korumak.”

"SORUŞTURMANIN SONUCU BEKLENMELİ"

Meghan, adaletin sağlanmasını ve çocukların güvenliğinin öncelik olmasını umduğunu da belirtti. 

Düşes, babasıyla ilgili endişe verici iddiaları içeren bir mektubun 2019’da İngiltere’deki Metropolitan Polisi ile Kraliyet ve Uzman Koruma birimine gönderildiğini, daha sonra kendisiyle paylaşıldığını söyledi. Mektuptaki iddiaların araştırıldığı yönünde güvence aldığını belirten Meghan, soruşturmanın sonucunun beklenmesi gerektiğini ifade etti.

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