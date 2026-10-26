Derbide gözler onların üzerinde! Avrupa devleri tribünde

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Süper Lig'de Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak kritik karşılaşma, yalnızca Türkiye'de değil Avrupa'da da büyük ilgi görüyor. İki takımın yıldız futbolcularını takip eden Avrupa kulüplerinin temsilcileri, derbide oyuncuları yakından gözlemlemeye hazırlanıyor.

DÖRT AVRUPA DEVİ BATRAKOV'UN PEŞİNDE

Galatasaray'ın yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı Aleksey Batrakov, Avrupa'nın önemli kulüplerinin radarına girdi. Barcelona, Paris Saint-Germain, Arsenal ve Liverpool'un 21 yaşındaki Rus futbolcuyu yakından takip ettiği belirtiliyor. Dört kulübün temsilcilerinin Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde Batrakov'u tribünden izlemesi bekleniyor.

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE DİKKATLERİ ÜZERİNE ÇEKTİ

Batrakov, Galatasaray formasıyla Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona ve Lille karşısında attığı gollerle dikkat çekti. Sarı-kırmızılı formayla şu ana kadar 9 karşılaşmada görev yapan Rus yıldız, 2 gol ve 2 asistlik performans sergiledi. Avrupa kulüplerinin ilgisini çeken genç futbolcunun Fenerbahçe karşısındaki performansı da merakla bekleniyor.

ASTON VILLA, OĞUZ AYDIN İÇİN GELİYOR

Fenerbahçe'de ise Oğuz Aydın, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Aston Villa'nın transfer gündeminde bulunuyor. Şampiyonlar Ligi'nde Fenerbahçe ile Aston Villa arasında oynanan karşılaşmanın ardından İngiliz kulübünün milli futbolcuyu yakın takibe aldığı belirtildi. Aston Villa'nın, 25 yaşındaki oyuncunun Galatasaray derbisindeki performansını da tribünden takip etmesi bekleniyor.

OĞUZ AYDIN'DAN 6 GOLE DOĞRUDAN KATKI

Fenerbahçe formasıyla bu sezon 16 karşılaşmada görev yapan Oğuz Aydın, 3 gol ve 3 asistlik performans ortaya koydu. Sarı-lacivertlilerin hücum hattındaki önemli isimlerinden biri olan milli futbolcu, Galatasaray derbisinde de takımının en önemli kozlarından biri olacak. Avrupa kulüplerinin temsilcilerinin tribünde bulunmasının beklendiği derbi, iki takımın yıldızları için kendilerini gösterme fırsatı da sunacak.

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