Kathimerini, Libya mutabakatı onayının Yunan hükümetini rahatsız ettiğini yazdı

Yunan Kathimerini gazetesi, Türkiye ile Libya arasında deniz yetki alanlarının belirlenmesine ilişkin 2019'da imzalanan mutabakat muhtırasının, geçen hafta Libya Temsilciler Meclisi tarafından onaylanmasının iktidar milletvekilleri tarafından da "başarısızlık" olarak tanımlanmasının, hükümeti rahatsız ettiği yorumunu yaptı.

Kathimerini gazetesi "Yenilip yutulmaz yenilgi" başlıklı haberinde, iktidardaki Yeni Demokrasi Partisi Milletvekili Dimitris Kalogeropulos'un geçen hafta Libya'nın onayına ilişkin yaptığı "hapı yuttuk" şeklindeki açıklaması ile Yeni Demokrasi Milletvekili Dimitris Keridis'in "siyasi yenilgi" şeklindeki açıklamalarını hatırlattı.

Gazete, aynı zamanda bir uluslararası ilişkiler profesörü olan Keridis'in açıklamasının Başbakanlığı, Kalogeropulos'un açıklamasından daha fazla rahatsız ettiğini savundu.

Haberde, "Keridis'in sadece akademik bir bakış açısına sahip olması değil, aynı zamanda Yeni Demokrasi Partisi'nin parlamento sözcüsü olması da bu rahatsızlığa neden oldu. Başbakanlık, Keridis'in açıklamalarında daha dikkatli olmasını isterdi." ifadesi yer aldı.

Libya Temsilciler Meclisi, 2019'da Libya ve Türkiye arasında imzalanan deniz yetki alanlarının belirlenmesine ilişkin mutabakat muhtırasını 20 Ekim'de onaylamış, bu karar Atina'da büyük tepkiye yol açmıştı.

Yunanistan muhalefeti, bu gelişmeyi Yunan hükümetinin dış politikadaki başarısızlığı olarak değerlendirmişti.

Kaynak: AA