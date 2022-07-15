15 Temmuz Haberleri - 15 Temmuz Haber - Haberler

15 Temmuz Haberleri
15 Temmuz haber, 15 Temmuz son dakika haberleri ve gelişmeleri.
Erdoğan: 15 Temmuz Gecesi Gördük Ki Son Sözü Top, Tüfek Değil İman Belirler, Yürek Belirler, İnanç Belirler
MHP Genel Başkanı Bahçeli, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Programı'nda konuştu Açıklaması
15 Temmuz darbe girişiminin yıl dönümünde kalabalıklar Saraçhane Meydanı'na yürüdü
Son dakika haberi! Taşova'da yeni açılan köprüye "15 Temmuz Şehitler Köprüsü" ismi verildi
Bayburtlu gençler Samsun'da 15 Temmuz mesajı verdi: "Unutmadık, unutmayacağız"
Erdoğan: 15 Temmuz Gecesi Gördük Ki Son Sözü Top, Tüfek Değil İman Belirler, Yürek Belirler, İnanç Belirler
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "15 Temmuz gecesi gördük ki son sözü top, tüfek değil, iman belirler, yürek belirler, inanç belirler."
Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkemizin bir daha 15 Temmuz gibi musibetlere maruz kalmaması için büyük ve güçlü Türkiye'nin inşasını kararlılıkla...
Son dakika haberleri! Bakan Yardımcısı Duran, şehit ve gazi aileleri için verilen onur yemeğine katıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Cumhur İttifakı olarak bu mücadeleyi o gece (15 Temmuz) nasıl ispatladıysak şunu bilelim ki bundan sonraki süreçte de aynen...
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Programı'nda konuştu: (2)
Havzalı gurbetçi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sevgisini astığı dev posterle gösterdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Programı'nda konuştu: (1)
Çin Ekonomisi, Aşağı Yönlü Baskılara Rağmen İkinci Çeyrekte Pozitif Büyüme Sağladı
Çin'in Kişi Başına Nominal Harcanabilir Geliri Yılın İlk Yarısında Yüzde 4,7 Arttı
Son dakika haber | Lübnan'da TİKA'nın tesis ettiği 15 Temmuz Şehitleri Hatıra Gül Bahçesi açıldı
Tesla'nın Shanghai'daki Fabrikası Yılın İlk Yarısında İhracatını İki Katından Fazla Artırdı
Ali Öztunç: Tam Kupon Araziyi Yakmışlar. Sakın Buraları Birilerine Peşkeş Çekmeyin. Biz Buna Engel Oluruz
Son dakika haberi! 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri şehitlik ziyaretiyle başladı
Kılıçdaroğlu'ndan 15 Temmuz paylaşımı! Şehitleri yad edip peşinden manidar ifadeler kullandı
Kılıçdaroğlu'ndan 15 Temmuz Mesajı: "Sadece Sonuçları Konuşarak Değil, Ülkeyi Bu Noktaya Getiren Herkes Hesap Verdiğinde, Hak Yerini Bulmuş, Adalet...
Son dakika! Prof. Dr. Erhan: Türkiye'nin, FETÖ'den arındıkça içte ve dışta kazanımları arttı
Son dakika haberleri... Başkan Demirtaş 15 Temmuz şehitleri için 3 bin lokma tatlısı ikram etti
Son dakika haberi! Kastamonu'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde şehitler anıldı