15 Temmuz Haberleri - 15 Temmuz Haber - Haberler

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15 Temmuz Haberleri

15 Temmuz haber, 15 Temmuz son dakika haberleri ve gelişmeleri.

Erdoğan: 15 Temmuz Gecesi Gördük Ki Son Sözü Top, Tüfek Değil İman Belirler, Yürek Belirler, İnanç Belirler

Erdoğan: 15 Temmuz Gecesi Gördük Ki Son Sözü Top, Tüfek Değil İman Belirler, Yürek Belirler, İnanç Belirler

15 Temmuz - 10 Dakika Önce
Diyarbakır'da 15 Temmuz şehidi kabri başında anıldı

Diyarbakır'da 15 Temmuz şehidi kabri başında anıldı

15 Temmuz - 18 Dakika Önce
MHP Genel Başkanı Bahçeli, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Programı'nda konuştu Açıklaması

MHP Genel Başkanı Bahçeli, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Programı'nda konuştu Açıklaması

15 Temmuz - 19 Dakika Önce
Bahçesaray'da 15 Temmuz şehitleri için anma töreni düzenlendi

Bahçesaray'da 15 Temmuz şehitleri için anma töreni düzenlendi

15 Temmuz - 20 Dakika Önce
Son dakika haberleri! Altınova'da şehitlikler ziyaret edildi

Son dakika haberleri! Altınova'da şehitlikler ziyaret edildi

15 Temmuz - 27 Dakika Önce
15 Temmuz darbe girişiminin yıl dönümünde kalabalıklar Saraçhane Meydanı'na yürüdü

15 Temmuz darbe girişiminin yıl dönümünde kalabalıklar Saraçhane Meydanı'na yürüdü

15 Temmuz - 28 Dakika Önce
15 Temmuz Şehitler Makamı'na ziyaretçi ilgisi

15 Temmuz Şehitler Makamı'na ziyaretçi ilgisi

15 Temmuz - 31 Dakika Önce
Karamollaoğlu: 'Yenikapı Ruhu'nun Üstüne Tuz Ruhu Döküp Öldürdünüz

Karamollaoğlu: 'Yenikapı Ruhu'nun Üstüne Tuz Ruhu Döküp Öldürdünüz

15 Temmuz - 36 Dakika Önce
Son dakika haberi! Taşova'da yeni açılan köprüye '15 Temmuz Şehitler Köprüsü' ismi verildi

Son dakika haberi! Taşova'da yeni açılan köprüye "15 Temmuz Şehitler Köprüsü" ismi verildi

15 Temmuz - 42 Dakika Önce
Hizan'da şehitlik ziyareti

Hizan'da şehitlik ziyareti

15 Temmuz - 48 Dakika Önce
Bahçeli: Bilinmelidir Ki Türkiye, Kimsesiz ve Metruk Bir Ülke Değildir

Bahçeli: Bilinmelidir Ki Türkiye, Kimsesiz ve Metruk Bir Ülke Değildir

15 Temmuz - 49 Dakika Önce
Bayburtlu gençler Samsun'da 15 Temmuz mesajı verdi: 'Unutmadık, unutmayacağız'

Bayburtlu gençler Samsun'da 15 Temmuz mesajı verdi: "Unutmadık, unutmayacağız"

15 Temmuz - 52 Dakika Önce
15 Temmuz Şehidi Ömer Halisdemir'in Kabrine Ziyaretçi Akını

15 Temmuz Şehidi Ömer Halisdemir'in Kabrine Ziyaretçi Akını

15 Temmuz - 1 Saat Önce
Başkan Kassanov, 'Ahıska Türkleri 15 Temmuzda meydanlara indi'

Başkan Kassanov, "Ahıska Türkleri 15 Temmuzda meydanlara indi"

15 Temmuz - 1 Saat Önce

Erdoğan: 15 Temmuz Gecesi Gördük Ki Son Sözü Top, Tüfek Değil İman Belirler, Yürek Belirler, İnanç Belirler
Cumhurbaşkanı Erdoğan: '15 Temmuz gecesi gördük ki son sözü top, tüfek değil, iman belirler, yürek belirler, inanç belirler.'

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "15 Temmuz gecesi gördük ki son sözü top, tüfek değil, iman belirler, yürek belirler, inanç belirler."

15 Temmuz - 1 Saat Önce
Seydikemer'de 15 Temmuz ruhu yaşatılıyor

Seydikemer'de 15 Temmuz ruhu yaşatılıyor

15 Temmuz - 1 Saat Önce
Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Ülkemizin bir daha 15 Temmuz gibi musibetlere maruz kalmaması için büyük ve güçlü Türkiye'nin inşasını kararlılıkla...

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkemizin bir daha 15 Temmuz gibi musibetlere maruz kalmaması için büyük ve güçlü Türkiye'nin inşasını kararlılıkla...

15 Temmuz - 1 Saat Önce
Son dakika haberleri! Bakan Yardımcısı Duran, şehit ve gazi aileleri için verilen onur yemeğine katıldı

Son dakika haberleri! Bakan Yardımcısı Duran, şehit ve gazi aileleri için verilen onur yemeğine katıldı

15 Temmuz - 1 Saat Önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Cumhur İttifakı olarak bu mücadeleyi o gece (15 Temmuz) nasıl ispatladıysak şunu bilelim ki bundan sonraki süreçte de aynen...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Cumhur İttifakı olarak bu mücadeleyi o gece (15 Temmuz) nasıl ispatladıysak şunu bilelim ki bundan sonraki süreçte de aynen...

15 Temmuz - 1 Saat Önce
Uganda'da 15 Temmuz şehitleri anıldı

Uganda'da 15 Temmuz şehitleri anıldı

15 Temmuz - 1 Saat Önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Programı'nda konuştu: (2)

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Programı'nda konuştu: (2)

15 Temmuz - 1 Saat Önce
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Programı

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Programı

15 Temmuz - 1 Saat Önce
Sason'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinliği düzenlendi

Sason'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinliği düzenlendi

15 Temmuz - 1 Saat Önce
Fatih'teki Şehzadebaşı Camisi'nde 15 Temmuz şehitleri için dua edildi

Fatih'teki Şehzadebaşı Camisi'nde 15 Temmuz şehitleri için dua edildi

15 Temmuz - 1 Saat Önce
Havzalı gurbetçi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sevgisini astığı dev posterle gösterdi

Havzalı gurbetçi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sevgisini astığı dev posterle gösterdi

15 Temmuz - 2 Saat Önce
Adana'da 15 Temmuz şehidi Sevda Güngör, kabri başında anıldı

Adana'da 15 Temmuz şehidi Sevda Güngör, kabri başında anıldı

15 Temmuz - 2 Saat Önce
15 Temmuz akşamı ulaşım ücretsiz oldu

15 Temmuz akşamı ulaşım ücretsiz oldu

15 Temmuz - 2 Saat Önce
Son dakika: Selendi'de şehit ailesine ziyaret

Son dakika: Selendi'de şehit ailesine ziyaret

15 Temmuz - 2 Saat Önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Programı'nda konuştu: (1)

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Programı'nda konuştu: (1)

15 Temmuz - 2 Saat Önce
Çin Ekonomisi, Aşağı Yönlü Baskılara Rağmen İkinci Çeyrekte Pozitif Büyüme Sağladı

Çin Ekonomisi, Aşağı Yönlü Baskılara Rağmen İkinci Çeyrekte Pozitif Büyüme Sağladı

15 Temmuz - 2 Saat Önce
Bangladeş-Çin Dostluk Köprüsü Açılışa Hazır

Bangladeş-Çin Dostluk Köprüsü Açılışa Hazır

15 Temmuz - 2 Saat Önce
Şanlıurfa'da 15 Temmuz şehitleri için mevlit okutuldu

Şanlıurfa'da 15 Temmuz şehitleri için mevlit okutuldu

15 Temmuz - 2 Saat Önce
Çin'in Jiangsu Eyaleti, Yenilenebilir Enerji Kapasitesini Artıracak

Çin'in Jiangsu Eyaleti, Yenilenebilir Enerji Kapasitesini Artıracak

15 Temmuz - 2 Saat Önce
Çin'in Kişi Başına Nominal Harcanabilir Geliri Yılın İlk Yarısında Yüzde 4,7 Arttı

Çin'in Kişi Başına Nominal Harcanabilir Geliri Yılın İlk Yarısında Yüzde 4,7 Arttı

15 Temmuz - 2 Saat Önce
Çin'in Sabit Varlık Yatırımı Yılın İlk Yarısında Yüzde 6,1 Arttı

Çin'in Sabit Varlık Yatırımı Yılın İlk Yarısında Yüzde 6,1 Arttı

15 Temmuz - 2 Saat Önce
Son dakika haber | Lübnan'da TİKA'nın tesis ettiği 15 Temmuz Şehitleri Hatıra Gül Bahçesi açıldı

Son dakika haber | Lübnan'da TİKA'nın tesis ettiği 15 Temmuz Şehitleri Hatıra Gül Bahçesi açıldı

15 Temmuz - 2 Saat Önce
Çin'in Sanayi Üretimi Yılın İlk Yarısında Yüzde 3,4 Arttı

Çin'in Sanayi Üretimi Yılın İlk Yarısında Yüzde 3,4 Arttı

15 Temmuz - 2 Saat Önce
Tesla'nın Shanghai'daki Fabrikası Yılın İlk Yarısında İhracatını İki Katından Fazla Artırdı

Tesla'nın Shanghai'daki Fabrikası Yılın İlk Yarısında İhracatını İki Katından Fazla Artırdı

15 Temmuz - 2 Saat Önce
Ukrayna'nın Çernihiv Kentinde Tahrip Olan Binalar

Ukrayna'nın Çernihiv Kentinde Tahrip Olan Binalar

15 Temmuz - 2 Saat Önce
Pakistan'da Muson Öncesi Yağmurlar Can Kaybına Yol Açtı

Pakistan'da Muson Öncesi Yağmurlar Can Kaybına Yol Açtı

15 Temmuz - 2 Saat Önce
Vali Karadeniz'den şehit Öz'ün ailesi ve gazi Konteş'e ziyaret

Vali Karadeniz'den şehit Öz'ün ailesi ve gazi Konteş'e ziyaret

15 Temmuz - 2 Saat Önce
Vali Hamza Aydoğdu 15 Temmuz şehidinin annesini ziyaret etti

Vali Hamza Aydoğdu 15 Temmuz şehidinin annesini ziyaret etti

15 Temmuz - 2 Saat Önce
Haliliye Belediyesi 15 Temmuz dolayısıyla Türk bayrağı dağıttı

Haliliye Belediyesi 15 Temmuz dolayısıyla Türk bayrağı dağıttı

15 Temmuz - 2 Saat Önce
Son dakika haber: 15 Temmuz şehitleri için dualar okundu

Son dakika haber: 15 Temmuz şehitleri için dualar okundu

15 Temmuz - 2 Saat Önce
Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, 15 Temmuz şehidinin ailesini ziyaret etti

Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, 15 Temmuz şehidinin ailesini ziyaret etti

15 Temmuz - 2 Saat Önce
Kocaeli'de şehit kabirleri ziyaret edilerek mevlit okutuldu

Kocaeli'de şehit kabirleri ziyaret edilerek mevlit okutuldu

15 Temmuz - 2 Saat Önce
Son dakika haber | Aksaray'da şehitler dualarla anıldı

Son dakika haber | Aksaray'da şehitler dualarla anıldı

15 Temmuz - 3 Saat Önce
15 Temmuz Şehitlerini Anma Ulusal Bisiklet Yol Yarışı yapıldı

15 Temmuz Şehitlerini Anma Ulusal Bisiklet Yol Yarışı yapıldı

15 Temmuz - 3 Saat Önce
Saraçhane'deki 15 Temmuz etkinlik alanı havadan görüntülendi

Saraçhane'deki 15 Temmuz etkinlik alanı havadan görüntülendi

15 Temmuz - 3 Saat Önce
Son dakika haberleri | Ahlat'ta şehitlik ziyaret edildi

Son dakika haberleri | Ahlat'ta şehitlik ziyaret edildi

15 Temmuz - 3 Saat Önce
Bulanık'ta 15 Temmuz etkinlikleri

Bulanık'ta 15 Temmuz etkinlikleri

15 Temmuz - 3 Saat Önce
15 Temmuz şehidi Yasin Naci Ağaroğlu, Antalya'da mezarı başında anıldı

15 Temmuz şehidi Yasin Naci Ağaroğlu, Antalya'da mezarı başında anıldı

15 Temmuz - 3 Saat Önce
Edirne Valisi Kürşat Kırbıyık 15 Temmuz gazilerini ziyaret etti

Edirne Valisi Kürşat Kırbıyık 15 Temmuz gazilerini ziyaret etti

15 Temmuz - 3 Saat Önce
Ali Öztunç: Tam Kupon Araziyi Yakmışlar. Sakın Buraları Birilerine Peşkeş Çekmeyin. Biz Buna Engel Oluruz

Ali Öztunç: Tam Kupon Araziyi Yakmışlar. Sakın Buraları Birilerine Peşkeş Çekmeyin. Biz Buna Engel Oluruz

15 Temmuz - 3 Saat Önce
Bartın'da 15 Temmuz şehidi imam Mustafa Yaman mezarı başında anıldı

Bartın'da 15 Temmuz şehidi imam Mustafa Yaman mezarı başında anıldı

15 Temmuz - 3 Saat Önce
Kocasinan'da 15 Temmuz ruhu yaşatılıyor

Kocasinan'da 15 Temmuz ruhu yaşatılıyor

15 Temmuz - 3 Saat Önce
Başkan Güder'den 15 Temmuz ziyareti

Başkan Güder'den 15 Temmuz ziyareti

15 Temmuz - 3 Saat Önce
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri

15 Temmuz - 3 Saat Önce
Son dakika haberi! 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri şehitlik ziyaretiyle başladı

Son dakika haberi! 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri şehitlik ziyaretiyle başladı

15 Temmuz - 4 Saat Önce
Vali Şıldak'tan Balıkesirlilere 15 Temmuz çağrısı

Vali Şıldak'tan Balıkesirlilere 15 Temmuz çağrısı

15 Temmuz - 4 Saat Önce
15 Temmuz şehidi Akif Kapaklı mezarı başında anıldı

15 Temmuz şehidi Akif Kapaklı mezarı başında anıldı

15 Temmuz - 4 Saat Önce
'15 Temmuz'u unutmadık, unutmayacağız ve unutturmayacağız'

"15 Temmuz'u unutmadık, unutmayacağız ve unutturmayacağız"

15 Temmuz - 4 Saat Önce
Özbekistan'da 15 Temmuz şehitleri anıldı

Özbekistan'da 15 Temmuz şehitleri anıldı

15 Temmuz - 4 Saat Önce
Kosova'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde anma etkinliği

Kosova'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde anma etkinliği

15 Temmuz - 4 Saat Önce
Kılıçdaroğlu'ndan 15 Temmuz paylaşımı! Şehitleri yad edip peşinden manidar ifadeler kullandı

Kılıçdaroğlu'ndan 15 Temmuz paylaşımı! Şehitleri yad edip peşinden manidar ifadeler kullandı

15 Temmuz - 4 Saat Önce
Kılıçdaroğlu'ndan 15 Temmuz Mesajı: 'Sadece Sonuçları Konuşarak Değil, Ülkeyi Bu Noktaya Getiren Herkes Hesap Verdiğinde, Hak Yerini Bulmuş, Adalet...

Kılıçdaroğlu'ndan 15 Temmuz Mesajı: "Sadece Sonuçları Konuşarak Değil, Ülkeyi Bu Noktaya Getiren Herkes Hesap Verdiğinde, Hak Yerini Bulmuş, Adalet...

15 Temmuz - 4 Saat Önce
Araştırmacı yazar Abdurrahman Uzun Başiskele'de vatandaşlarla buluştu

Araştırmacı yazar Abdurrahman Uzun Başiskele'de vatandaşlarla buluştu

15 Temmuz - 4 Saat Önce
Manisa'da İYİ Partililerin 15 Temmuz etkinliklerine katılmaması dikkat çekti

Manisa'da İYİ Partililerin 15 Temmuz etkinliklerine katılmaması dikkat çekti

15 Temmuz - 4 Saat Önce
Son dakika haberleri | Gölcük'te şehitler dualarla anıldı

Son dakika haberleri | Gölcük'te şehitler dualarla anıldı

15 Temmuz - 4 Saat Önce
Sason Kaymakam Mete, 15 Temmuz gazisi Taşdemir'i ziyaret etti

Sason Kaymakam Mete, 15 Temmuz gazisi Taşdemir'i ziyaret etti

15 Temmuz - 4 Saat Önce
Şentop, TBMM'de 15 Temmuz Şehitler Anıtı'ndaki törende konuştu: (1)

Şentop, TBMM'de 15 Temmuz Şehitler Anıtı'ndaki törende konuştu: (1)

15 Temmuz - 4 Saat Önce
Edirnekapı Şehitliği'nde 15 Temmuz Şehitleri Anıldı

Edirnekapı Şehitliği'nde 15 Temmuz Şehitleri Anıldı

15 Temmuz - 4 Saat Önce
İngiltere'de '15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü' etkinliği yapıldı

İngiltere'de "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" etkinliği yapıldı

15 Temmuz - 4 Saat Önce
Tekirdağ'da 15 Temmuz şehitleri için Mevlid-i Şerif okundu

Tekirdağ'da 15 Temmuz şehitleri için Mevlid-i Şerif okundu

15 Temmuz - 4 Saat Önce
Başkan Önsay: 'Bizim milletimizin en büyük gücü birlik ve beraberliğidir'

Başkan Önsay: "Bizim milletimizin en büyük gücü birlik ve beraberliğidir"

15 Temmuz - 4 Saat Önce
TRT'de '15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Etkinliği' düzenlendi

TRT'de "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Etkinliği" düzenlendi

15 Temmuz - 4 Saat Önce
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü

15 Temmuz - 4 Saat Önce
Son dakika spor: 15 Temmuz şehitleri için koştular

Son dakika spor: 15 Temmuz şehitleri için koştular

15 Temmuz - 4 Saat Önce
İran'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü programı

İran'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü programı

15 Temmuz - 4 Saat Önce
Son dakika... Kaymakam Yılmazer 15 Temmuz'da şehitleri unutmadı

Son dakika... Kaymakam Yılmazer 15 Temmuz'da şehitleri unutmadı

15 Temmuz - 4 Saat Önce
Son dakika! Prof. Dr. Erhan: Türkiye'nin, FETÖ'den arındıkça içte ve dışta kazanımları arttı

Son dakika! Prof. Dr. Erhan: Türkiye'nin, FETÖ'den arındıkça içte ve dışta kazanımları arttı

15 Temmuz - 4 Saat Önce
15 Temmuz şehitleri için mevlit okutuldu

15 Temmuz şehitleri için mevlit okutuldu

15 Temmuz - 4 Saat Önce
Bartın'da şehitler dualarla anıldı

Bartın'da şehitler dualarla anıldı

15 Temmuz - 4 Saat Önce
Son dakika haberleri... Başkan Demirtaş 15 Temmuz şehitleri için 3 bin lokma tatlısı ikram etti

Son dakika haberleri... Başkan Demirtaş 15 Temmuz şehitleri için 3 bin lokma tatlısı ikram etti

15 Temmuz - 4 Saat Önce
Son dakika haber! Protokolden şehitliğe ziyaret

Son dakika haber! Protokolden şehitliğe ziyaret

15 Temmuz - 4 Saat Önce
15 Temmuz sergisi açıldı

15 Temmuz sergisi açıldı

15 Temmuz - 4 Saat Önce
Sinop'ta 15 Temmuz şehitleri için mevlit programı düzenlendi

Sinop'ta 15 Temmuz şehitleri için mevlit programı düzenlendi

15 Temmuz - 4 Saat Önce
Büyükşehir'den 15 Temmuz'a özel anlamlı sergi

Büyükşehir'den 15 Temmuz'a özel anlamlı sergi

15 Temmuz - 4 Saat Önce
Doğu'da 4 ilde şehitlerin kabirleri ziyaret edildi

Doğu'da 4 ilde şehitlerin kabirleri ziyaret edildi

15 Temmuz - 4 Saat Önce
Bilecik'te 15 Temmuz şehitleri için Mevlid-i Şerif okutuldu

Bilecik'te 15 Temmuz şehitleri için Mevlid-i Şerif okutuldu

15 Temmuz - 5 Saat Önce
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü

15 Temmuz - 5 Saat Önce
TBMM'de '15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Töreni' Düzenlendi

TBMM'de '15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Töreni' Düzenlendi

15 Temmuz - 5 Saat Önce
Son dakika haber | Ergani'de 15 Temmuz şehitleri için mevlit okutuldu

Son dakika haber | Ergani'de 15 Temmuz şehitleri için mevlit okutuldu

15 Temmuz - 5 Saat Önce
Son dakika haberi! Kemalpaşa'da 15 Temmuz şehitleri anıldı

Son dakika haberi! Kemalpaşa'da 15 Temmuz şehitleri anıldı

15 Temmuz - 5 Saat Önce
15 Temmuz şehidinin eşi: Her gün gelecek gibi bekliyoruz

15 Temmuz şehidinin eşi: Her gün gelecek gibi bekliyoruz

15 Temmuz - 5 Saat Önce
Son dakika haberi! Kastamonu'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde şehitler anıldı

Son dakika haberi! Kastamonu'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde şehitler anıldı

15 Temmuz - 5 Saat Önce
Protokolden 15 Temmuz şehidi Murat Demirci'nin ailesine ziyaret

Protokolden 15 Temmuz şehidi Murat Demirci'nin ailesine ziyaret

15 Temmuz - 5 Saat Önce
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü

15 Temmuz - 5 Saat Önce
Eğirdir'de 15 Temmuz şehitleri anıldı

Eğirdir'de 15 Temmuz şehitleri anıldı

15 Temmuz - 5 Saat Önce
Türkiye'nin NATO Daimi Temsilcisi Öztürk'ten '15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü' mesajı Açıklaması

Türkiye'nin NATO Daimi Temsilcisi Öztürk'ten "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" mesajı Açıklaması

15 Temmuz - 5 Saat Önce
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