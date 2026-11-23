D-100 Dilovası Rampası'nda makaslayan tır yolu kapatınca araç kuyruğu oluştuGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kocaeli'de D-100 Dilovası Rampası'nda makaslayan tır yolu kapatınca araç kuyruğu oluştu ve o anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Aynı noktada 15 Temmuz 2025'te 5 kişi, 2 Ağustos 2023'te ise devrilen tırın sürücüsü hayatını kaybetmişti.
Kocaeli'de D-100 kara yolunun Dilovası Rampası mevkiinde seyir halindeki tırın makaslayarak yolu kapattığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı.
Kaza geçtiğimiz günlerde meydana geldi. Dilovası Rampası mevkiinde ilerleyen tır, henüz bilinmeyen bir nedenle makasladı. Tırın yolu kapatmasıyla birlikte güzergah kapandı. Olay nedeniyle kara yolunda araç kuyruğu oluşurken, yaşanan makaslama anı çevrede bulunan güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
Aynı noktada ölümlü kazalar yaşanmıştı
Öte yandan, Dilovası Rampası mevkiinde daha önce de ölümlü kazalar yaşanmıştı. 15 Temmuz 2025 tarihinde meydana gelen kazada 5 kişi hayatını kaybetmiş, 2 Ağustos 2023 tarihinde aynı noktada bir tırın devrilmesi sonucu sürücü hayatını kaybetmişti.