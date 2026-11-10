Atatürk Üniversitesi'nde 88. yıl için duygu dolu anma programı düzenlendi

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Gazi Mustafa Kemal Atatürk, vefatının 88'inci yıl dönümünde Erzurum Atatürk Üniversitesi'nde düzenlenen duygu dolu programla yad edildi.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete irtihalinin 88'inci yıl dönümünde Erzurum'da düzenlenen törenle anıldı. Atatürk Üniversitesi 15 Temmuz Milli İrade Salonu'nda gerçekleştirilen anma programında, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları saygı, rahmet ve minnetle yad edildi.

Atatürk Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen "Atatürk'ü Anma" programı, salonu dolduran katılımcılara duygu dolu anlar yaşattı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın gür bir sesle okunmasıyla başlayan programda, günün anlam ve önemine ilişkin protokol konuşmaları gerçekleştirildi.

Program kapsamında sahneye çıkan öğrenciler tarafından okunan duygu yüklü şiirler salondan büyük alkış aldı. Anma etkinlikleri çerçevesinde özel olarak hazırlanan Atatürk Oratoryosu ise izleyicilere duygusal anlar yaşattı. Cumhuriyet'in kuruluş mücadelesini ve Atatürk'ün vizyonunu anlatan oratoryonun ardından, Atatürk'ün sevdiği şarkılardan oluşan bir müzik sunuldu. Programın finalinde sahnelenen zeybek oyunu ise katılımcılar tarafından uzun süre ayakta alkışlandı.

Yoğun katılımın gözlendiği anma programı, protokol üyeleri ve davetlilerin hatıra fotoğrafı çekilmesiyle sona erdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı