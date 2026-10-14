Gündüz: ’’Terörsüz Türkiye süreci milli birlik ve beraberlik ruhunun gelişmesine katkı sağlayacak’’

Terör gazisi, 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri, Gazileri ve Terör Mağdurları Derneği Genel Başkanı Abbas Gündüz, Türkiye yüzyılında Terörsüz Türkiye sürecinin ülkede milli birlik ve beraberlik ruhunun gelişmesine katkı sağlayacağını söyledi.

Başkan Gündüz, Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Türkiye Cumhuriyeti'nin bir asrı aşkın tarihi yürüyüşünde, milletin huzuru, birliği ve kalkınmasının her zaman öncelikli hedef olduğunu belirten Başkan Gündüz, bu yürüyüşte en ağır bedellerden birinin, uzun yıllar boyunca ülkenin enerjisini, kaynaklarını ve insanlarını tüketen terör belası olduğunu kaydetti. Gündüz, "Terörsüz Türkiye hedefi, tam da bu noktada bir devlet politikası, milli irade ve ortak gelecek iradesi olarak ortaya çıkmıştır. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dirayetli liderliği ve Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin kararlı, vizyoner duruşu, bu sürecin fikri ve siyasi temelini güçlendirmiştir. Bahçeli'nin ortaya koyduğu 'Terörsüz Türkiye' iradesi, Türkiye'nin iç cephesini güçlendirme, bölücülüğün kaynaklarını kurutma ve milletin enerjisini kalkınmaya yöneltme amacına hizmet etmiştir. Erdoğan'ın bu süreçte gösterdiği kararlılık, TBMM'deki tarihi mutabakatı ve bölgesel barış vurgusu, hedefin devlet-millet ortaklığıyla ilerlediğini göstermektedir. Terörün Türkiye'yi bölme veya parçalama imkanı hiçbir zaman olmamıştır ancak kaynak israfı, can kayıpları ve toplumsal gerilim oluşturma etkisi açıktır. Bugün silah bırakma, fesih kararları ve hukuki zemin arayışlarıyla gelinen nokta, şehitlerimizin ve gazilerimizin emanetine sahip çıkmanın, gelecek nesillere terörsüz bir vatan bırakmanın ifadesidir. Bu süreç, pazarlık değil, üniter devlet yapısını, milli birliği ve kardeşliği esas alan bir devlet politikasıdır. Bir Türk vatandaşı ve bir terör gazi olarak söylüyorum, Terörsüz Türkiye hedefini destekliyorum. Çünkü bu hedef, milli birliği pekiştiren, Türkiye'nin bölgesel ve küresel gücünü artıran, kaynaklarını milletin refahına yönelten ve 'Türkiye Yüzyılı' vizyonunu güçlendiren bir adımdır. Erdoğan ve Bahçeli'nin bu konuda gösterdiği ortak irade, milletin büyük çoğunluğunun arzuladığı huzur ve kalkınma ortamının kapısını aralamaktadır. Terörsüz Türkiye, sadece bugünün değil, gelecek nesillerin de hakkıdır. Bu hedefe kararlılıkla, şeffaflıkla ve milletin ortak iradesiyle ulaşılması, Türkiye'nin daha güçlü, daha müreffeh ve daha huzurlu olmasının önünü açacaktır" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı